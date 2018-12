Ilka kipi od samozavesti, po zmagi v smuku še prvo mesto v superveleslalomu

Ilka Štuhec je vroča. Mariborčanka je v manj kot 24 urah najprej zmagala na smuku za svetovni pokal alpskih smučark, nato pa je popolno vrnitev po poškodbi v slogu največjih šampionk kronala še z zmago na superveleslalomu za popolni dvojček zmag na progi Saslong v Dolomitih. To je tretja superveleslalomska zmaga za 28-letno Slovenko v svetovnem pokalu.

Ilka Štuhec FOTO: AP

Ime slovenske smukaške šampionke bo za vedno ostalo vpisano v zgodovino proge Saslong, saj jeIlka Štuhec prva ženska, ki je slavila na tej legendarni "moški progi" v italijanskih Dolomitih. Slovenska alpinka je šele šesta zmagovalka ženskih tekem v Val Gardeni, prva po preizkušnjah, ki so bile pred letošnjo na sporedu v daljnih letih 1970 in 1975.

To je bila tretja superveleslalomska zmaga za Ilko Štuhec v svetovnem pokalu, po Cortini d'Ampezzo (29. 1. 2017) in Crans Montani (25. 2. 2017).

A zmaga v smuku ni bil edini Ilkin podvig. Na krilih kipeče samozavesti se je pogumno pognala po progi tudi na superveleslalomski tekmi in čeprav njena vožnja ni bila optimalna, sredi proge si je privoščila večjo napako, je v cilju ugnala vse tekmice. S štartno številko 11 je na progi vodila od začetka do konca in z najboljšim časom tekme na prvem mestu ostala vse do konca. V cilju je za pičlih pet stotink ugnala Avstrijsko Nicole Schmidhofer in Tino Weirather iz Liechtensteina. Še najbližje zamenjavi vodstva je bilo pri številki 16, to je nosila Jasmine Fleury. V igri stotink je Švicarka potegnila krajšo, Štuhčeva je ostala najhitrejša, zaostanek šest stotink sekunde pa je pomenil, da je Švicarka četrta, kar samo kaže kako majhne razlike so bile na vrhu.Prva superveleslaloma v letošnji sezoni v Lake Louisu in St. Moritzu je dobila Američanka Mikaela Shiffrin, ki pa v Val Gardeni ni nastopila, saj se pripravlja na tehnične preizkušnje v Courchevelu in Semmeringu. "Smučala sem sproščeno, še vedno z napakami, a je kot kaže bilo dovolj. Na startu sem sicer malo sama sebe prestrašila pri poganjanju, ker sem se malo preveč nagnila na stran in sem se skoraj prekucnila, ampak sem potem bila okej. Imela sem vse informacije s proge, kje moram tempirati in dodajati. Sem odpeljala tako, kot znam," je bila prva izjava dvojne zmagovalke Val Gardene. Napaka v bližini kameljih grbin jo je skoraj stala zmage in stopničk.





Mariborčanka je v srednjem delu proge napravila večjo napako, a je to ni stalo zmage na superveleslalomu. FOTO: AP

"Tam, kjer se mi je pripetila napaka in sem bila res pozna, sem vedela, da me ne sme zajeti panika, da moram nesti s sabo čim več hitrosti in potem dobro zadeti smer na skoku in oddelati še vse te zavoje do cilja. Malo sem bila presenečena v cilju, sploh, ko sem videla, kako skupaj smo. Super," je dejala najboljša slovenska alpska smučarka poTini Maze.

"Danes so se stotinke izšle meni v prid, drugič se bodo mogoče komu drugemu. Vsekakor noro," je še povedala tekmovalka, ki je nove preizkušnje čakajo v novem letu. "Sezona je še dolga, čaka me priprava na januarske tekme, ampak mislim, da bodo prihajajoči prazniki zelo v redu," je sklenila velemojstrica na grbinah Saslonga. Razlike na vrhu so bile sila majhne. Štuhčeva je superveleslalomsko tekmo začela s številko 11. Njena vožnja že od starta ni bila tako tekoča kot smukaška dan prej, tako kot na smuku se je izkazala na drsalnih delih. Kljub napakam na progi in težavam, se je slovenska šampionka rešila iz vseh zagonetnih položajev ter se je s sijajnim finišem v cilj zavihtela v zeleni barvi najhitrejše. Štuhčeva je tako Sloveniji priborila 82. zmago v svetovnem pokalu, upoštevajoč vse dosežke slovenskih smučarjev in smučark v zgodovini. Mariborčanka je z devetimi zmagami v svetovnem pokalu presegla dosežek legendarnega Bojana Križaja, za dve zmagi pa je izboljšala dosežek Mateje Svet. Več zmag od Štuhčeve ima od Slovenk in Slovencev v svetovnem pokalu leTina Maze, ki jih je v karieri nanizala kar 26.

Ilka Štuhec je tretjič v karieri slavila na superveleslalomu za svetovni pokal. FOTO: AP