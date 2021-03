Ilka Štuhec: Sama pri sebi moram razčistiti določene zadeve

Začetek letošnje sezone je bil zelo obetaven: v Val d'Iseru in St. Antonu so Štuhčevo malenkosti in pičle desetinke ločile od zmagovalnega odra. Sledila je poškodba gležnja, nato pa težave s pripravami na svetovno prvenstvo in porušen ritem, kar je pomenilo slabšo formo in izgubo zaupanja ter samozavesti. Tekmovalni konec tedna v Val di Fassi je skupek in posledica vseh težav, ki so se nakopičile v zadnjem mesecu in pol.

"Jaz sem tista, ki pelje po progi, jaz sem tista, ki je junakinja, če dosežem uspeh, zato tudi jaz prevzemam svoj del odgovornosti za slabše rezultate, ki jih dosegam v drugi polovici letošnje sezone. Zmorem in želim višje, a zato bo treba narediti najprej korak nazaj, da bi potem lahko šla dva koraka naprej. Sama pri sebi moram določene zadeve razčistiti, kar bo pripeljalo do tega, da bom znova sproščena in si zaupala pri smučanju. Trenutna zavora je več kot očitna in ne bežim pred rezultatsko krizo. Želim si jo premagati ter se vrniti k smučanju, kakršnega sem – v to sem prepričana – sposobna," ne meče puške v koruzo nekdanja svetovna prvakinja.

Ob analizi letošnje sezone in pogledu v prihodnost Štuhčeva dodaja: "V primerjavi z lansko sezono so bili letos rezultati na začetku veliko boljši in bili smo na pravi, začrtani poti. Ta pot se je v drugi polovici sezone zabrisala in jo moramo spet poiskati. Začela bom pri sebi. Pred mano je še finale v Lenzerheideju, nato pa začetek priprav na prihodnjo sezono. Čim prej si moram zbistriti glavo in izstopiti iz vrtiljaka, v katerem sem se znašla v zadnjem obdobju. Trdo delo, osredotočenost, motivacija, zaupanje v svoje sposobnosti ter pravi material so dejavniki, ki me bodo pripeljali nazaj tja, kamor želim."