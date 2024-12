Ilka Štuhec pred začetkom sezone opozarja na težave FIS

V pismu za javnost so jasno izrazili mnenje, da lahko alpsko smučanje pod okriljem CVC napreduje, po drugi strani pa je bil proces odločanja za sodelovanje z Infrontom po njihovem mnenju "nepregleden in prehiter". Vodilne može FIS so še enkrat pozvali, naj preučijo vse možnosti in ponudbe, za konec pa zapisali: "Skupaj imamo priložnost, da našemu športu zagotovimo lepšo prihodnost."

Smučarji in smučarke so izrazili prepričanje, da bi se njihovo mnenje moralo upoštevati v "kritičnem in odločilnem trenutku za ta šport" . FIS je sodelovanje s CVC-jem zavrnila tudi zaradi dogovarjanja glede prodaje televizijskih pravic podjetju Infront, nad katerim pa smučarji niso nič kaj navdušeni.

Cilj ponoviti uspeh smučarjev prejšnji konec tedna

Štuhec ta konec tedna po sobotnem smuku čaka še nedeljski superveleslalom. 34-letnica se sicer že nekaj časa pripravlja v Severni Ameriki, podobno kot je to storil Žan Kranjec, kar se mu je obrestovalo s tretjim mestom na veleslalomu minulo nedeljo. Na stopničkah je prejšnji vikend stal tudi Miha Hrobat, ki je bil v petek tretji na smuku.

"Z zadnjimi dnevi treningov v Copper Mountainu sem zadovoljna. Pravzaprav ni šlo za klasične treninge, bila sem predtekmovalka na tekmah FIS, saj je bil to edini možni način, da smo lahko še trenirali. Nato smo naredili krajši počitek in sedaj smo v Beaver Creeku. Priznam da v zadnjih dnevih nisem bila ves čas najbolj mirna, saj je v ZDA zares specifičen sneg in proga. Včasih sem naredila kakšno napako, da sem bila malce bolj počasna, nekaj pa so pripomogle tudi nove smuči, ki morajo iti še nekajkrat na sneg, da bodo zares hitre. Vseeno pa so bile ponovitve na treningih dobre, čeprav še ni bilo prave hitrosti," je povedala v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije.

Občutki so se povsem spremenili na prvem uradnem treningu, ko je osvojila četrto mesto, za zmagovalko Federico Brignone pa zaostala le 42 stotink. "Že tukaj v Beaver Creeku pa se je na prvem treningu vse obrnilo in sem zelo zadovoljna s prikazanim in precej veliko bolj mirna. Pred prvim treningom si zares nisem znala predstavljati, kako bo. Na vrhu je povsem ravno, nato pa kar padeš v hudo strmino. Zagotovo pa je vse skupaj težje na ogledu kot potem na progi. Zagotovo je še prostor za hitrejšo vožnjo, na voljo imamo še treninge in verjamem, da bom za vikend v pravi formi," je še dodala.