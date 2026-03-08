Japonci diskvalificirani, Avstrija vodi, Slovenija je druga

"Rad bi, da Domen tudi jutri skače na tako visoki ravni skupaj z Anžetom, ki mu mogoče še manjka malo sproščenosti za tiste vrhunske rezultate. Naš cilj je, da pripravimo oba fanta za boj za zmago," je po sobotni tekmi odločno napovedal selektor Robert Hrgota.
Naslednji teden se bodo skakalci pomerili še na Holmenkollnu v Oslu, nato do konca sezone sledijo le še poleti v Vikersundu in Planici.
