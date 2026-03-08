Naslovnica
Zimski športi

Japonci diskvalificirani, Avstrija vodi, Slovenija je druga

Lahti, 08. 03. 2026 14.55 pred eno minuto 1 min branja 3

Avtor:
STA
Anže Lanišek in Domen Prevc

Smučarski skakalci se bodo od finskega smučarskega središča Lahti danes poslovili s superekipno tekmo parov. Slovenijo bosta zastopala najboljši skakalec to zimo Domen Prevc in Anže Lanišek. Japonska ekipa je bila diskvalificirana že po prvih skokih zaradi nedovoljene dolžine smuči skakalcev.

"Rad bi, da Domen tudi jutri skače na tako visoki ravni skupaj z Anžetom, ki mu mogoče še manjka malo sproščenosti za tiste vrhunske rezultate. Naš cilj je, da pripravimo oba fanta za boj za zmago," je po sobotni tekmi odločno napovedal selektor Robert Hrgota.

Naslednji teden se bodo skakalci pomerili še na Holmenkollnu v Oslu, nato do konca sezone sledijo le še poleti v Vikersundu in Planici.

lahti Domen Prevc Anže Lanišek Robert Hrgota

Za prihodnost se ni bati: mešana ekipa zanesljivo ubranila svetovni naslov

bibaleze
