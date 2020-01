Shiffrinova do druge zmage v treh dneh, Štuhčeva na repu dvajseterice

Najboljše alpske smučarke je v Banskem čakal še supeveleslalom za točke svetovnega pokala, nato se selijo na naslednjo "postajo", v Rusijo. Na dveh zaporednih smukih Ilka Štuhec ni bila najbolj zadovoljna, zasedla je 18. in 19. mesto. Na prvem smuku je slavila Američanka Mikaela Shiffrin, na drugem Italijanka Elena Curtoni.

Tokrat je bilo na startni listi 47 smučark, edina Slovenka je šla na progo s številko 8 in ob prihodu v cilj zasedla šesto mesto. Do konca je še zdrsnila po lestvici, imela je 2,67 sekunde zaostanka za zmagovalko in je zasedla 20. mesto. Zmagala je Shiffrinova, ki je tako slavila drugo zmago v treh dneh, zmagala je tudi na uvodnem smuku v Banskem. Druga je bila Italijanka Marta Bassino (+0.29), tretja Švicarka Lara Gut-Behrami (+0.70). Shiffrinova je še povečala vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala (1225) in je tudi vodilna v superveleslalomskem seštevku. V treh dneh je osvojila kar 250 točk.