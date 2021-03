Odermattu zmaga, od Slovencev do točk le Čater

Prva tri mesta so si "razdelili" Švicar, Francoz in Avstrijec. Marco Odermattje s startno številko 9 izvrstno odpeljal in in prevzel vodstvo in nihče od tekmecev ga ni prehitel. Drugi je bil presenetljivo Francoz Matthieu Bailets številko 16, tretji pa prvi favorit Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki je dobil zadnja dva superveleslaloma svetovnega pokala in tudi včerajšnji smuk, osvojil je tudi letošnji naslov svetovnega prvaka v tej disciplini v Cortini.

Oba sta zaostala manj kot sekundo za zmagovalcem, Bailet 62 stotink sekunde, Kriechmayr 81 stotink, tudi četrti Raphael Haaser,83 stotink (Avstrijec se je tik pod stopničke prebil s številko 33), peti Beat Feuz pa je imel že več kot sekundo zaostanka (+1.17). Zanimiv boj se obeta za mali kristalni globus v tej disciplini, odločila bo zadnja tekma sezone na finalu svetovnega pokala vLenzerheideju. Odermatt z današnjo zmago za vodilnim Kriechmayrjem zaostaja 83 točk.