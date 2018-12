Superveleslalom zaznamoval padec Norvežana Staugestada

Tekmo je zaznamoval padec Norvežana Stiana Saugestada, ki je imel številko 25. Izgubil je izgubil ravnotežje, padel na hrbet in nato zletel v zaščitno ogrado. Norvežan je bil pri zavesti, takoj so mu namestili zaščito za vrat, a so mu jo nato tudi sneli in Saugestad je bil nato tudi že na nogah. Vseeno so ga iz preventivnih razlogov s helikopterjem v akiju odpeljali na zdravniški pregled. Tekma je bila prekinjena za dobre pol ure. Podobno se je zgodilo na petkovem smuku, ko je grdo padel Klemen Kosi.

V vodstvu je Italijan Dominik Paris pred Avstrijcem Matthiasom Mayerjem in Norvežanom Kildejem.