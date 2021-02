Ženski superveleslalom zaradi megle odpovedan in prestavljen

Svetovno prvenstvo bi se moralo sicer začeti že s ponedeljkovo alpsko kombinacijo, a je ta odpadla, zato bi moral biti prvi "paket" odličij podeljen danes. A niti to se ni zgodilo, tokrat jo je organizatorjem zagodla megla. Na startnem seznamu je bilo 44 smučark, tudi tri Slovenke, Ilka Štuhec, Maruša Ferk in Meta Hrovat. Štuhčeva ima startno številko 26, Ferkova številko 30, Hrovatova pa je na vrsti kot zadnja od nastopajočih (44).

Ob 14.30 je vodja tekem v svetovnem pokalu alpskih smučark Peter Gerdol sporočil, da so tekmo odpovedali. Ženski superveleslalom bodo skušali izpeljati v sredo, ko je tudi na sporedu moška alpska kombinacija. Vendar tudi za sredo vremenske razmere niso obetavne, saj se napoveduje celo novo sneženje. Organizatorji so sprva današnji superveleslalom prestavili za uro in pol, nato so želeli superveleslalom začeti z nižjega, rezervnega starta, a tudi ta scenarij ni uspel.

Naslov svetovne prvakinje v tej disciplini sicer brani Američanka Mikaela Shiffrin, na SP pred dvema letoma v Areju je bila druga Italijanka Sofia Goggia, tretja Švicarka Corinne Suter. V vlogi favoritinje je Švicarka Lara Gut-Behrami, ki je zmagala na štirih od petih superveleslalomov letošnje sezone svetovnega pokala.