Suter do prve poolimpijske zmage v smuku, Štuhec 15.

Petintridesetletna Mariborčanka Ilka Štuhec je prav v Soldeuu leta 2023 dosegla zadnjo od svojih enajstih zmag v svetovnem pokalu. Tokrat se je dolgo borila za najboljšo deseterico, samo v zadnjem od petih odsekov pa je v primerjavi z zmagovalko zaostala 81 stotink sekunde in s skupnim zaostankom 1,74 sekunde in 15. mestom ponovila olimpijsko uvrstitev iz Italije. Boj za zmago se je odvil med tekmovalkami z vrha startne liste. Izjemno je nastopila Avstrijka Nina Ortlieb s številko tri in postavilo se je vprašanje, ali je danes v Soldeu možna boljša vožnja. Da se da malenkosti pridobiti, je že kot naslednja dokazala Corinne Suter in še za 11 stotink izboljšala dosežek Avstrijke.

Corinne Suter je zmagala na prvem poolimpijskem ženskem smuku v Soldeuu. FOTO: AP

Pri 31 letih je Suter dosegla svojo šesto zmago v svetovnem pokalu, četrto v smuku. Nazadnje je bila najboljša decembra 2022 na superveleslalomu v Lake Louisu, v smuku pa januarja 2022 v Garmisch-Partenkirchnu. Zadovoljna pa je tudi Avstrijka, ki je po decembru 2022 osvojila prve smukaške stopničke. Tretje mesto je z zaostankom 24 stotink osvojila Italijanka Sofia Goggia, bronasta tudi na OI, vse ostale pa so za zmagovalko zaostale več kot pol sekunde. Olimpijska prvakinja, Američanka Breezy Johnson, je bila šesta.

Ilka Štuhec je prišla do 15. mesta. FOTO: Profimedia