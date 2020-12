Švedi in Finci na Tour de Ski, ne pa tudi Norvežani

V finski ekipi, v njej bo pet tekačic in šest tekačev, bosta glavna aduta Krista Parmakoski in Iivo Niskanen. "Decembra smo trenirali doma in to bo dobra priprava pred našim glavnim ciljem, svetovnim prvenstvom v Oberstdorfu," je za televizijo YLE povedal glavni finski trener Teemu Pasanen.

V švedski ekipi bo manjkala zvezdnica Charlotte Kalla; kot je pojasnil glavni trener Švedske Anders Bystrom, še ni nared po okrevanju po okužbi z novim koronavirusom, pripravlja pa se za SP. V postavi je osem Švedinj, tudi Ebba Andersson, Frida Karlsson in Linn Svahn, pri moških je v ekipi tudi veteran Calle Halfvarsson.

Finska in Švedska nista imeli predstavnikov na nedavnih tekmah svetovnega pokala v Davosu in Dresdnu. Takrat so sledili nordijskim sosedom Norvežanom, ki so zaradi varnosti odpovedali vse nastope, vključno s turnejo.

Turneja bo v začetku januarja potekala v švicarskem Val Müstairju ter v italijanskih prizoriščih Toblach in Val di Fiemme.Začela se bo 1. januarja v Münstertalu, 16. izvedba pa se bo zdaj že tradicionalno končala 10. januarja po osmih etapah z vzponom na Alpe Cermis.