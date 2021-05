Švedi izpadli, Američani in Čehi v četrtfinalu

V skupini A je Češka po kazenskih strelih z 2:1 ugnala Dansko, najprej je dansko vodstvo v 46. minuti izničil Dominik Kubalik, pri kazenskih strelih pa so nato Čehi zadeli vse štiri strele, Danci, ki so že odigrali vseh sedem tekem in so končali prvenstvo, pa tri od petih. V boju med Rusijo in Švedsko so slednji povedli v deveti minuti in vodili vse do 53. minute, takrat pa so Rusi zadeli dvakrat, uspešna sta bila Anton Slepišev in Aleksander Barabanov. Švedi so se v podaljšek izvlekli po zadetku Victorja Olofssona v 56. minuti. V podaljšku odločitve ni bilo, pri kazenskih strelih pa so Švedi zadeli le dva od petih strelov, Rusi enega več, odločilnega paVladimir Tarasenko. To pa je pomenilo, da se od nadaljnjega tekmovanja poslavljajo enajstkratni svetovni prvaki - Švedov prvič po letu 1937 ne bo med osem najboljših.

Tudi sicer so iz te skupine že znani vsi četrtfinalisti, to so Rusi, Švicarji, Slovaki in Čehi. V torek bodo v zadnjem predtekmovalnem dnevu igrale Švica - Velika Britanija, Slovaška - Češka in Rusija - Belorusija.

V skupini B je ekipa ZDA četrtfinale potrdila z goloma Jasona Robertsona (39.) in Colina Blackwella (60.), Norveška pa je s 3:1 odpravila Kazahstan.

V zadnjem krogu bodo v torek Američani igrali proti zadnjeuvrščeni Italiji, Finska bo igrala proti Kanadi, Nemčija pa proti Latviji. Finska in ZDA sta že v četrtfinalu, medtem ko v igri ostajajo Kazahstan, Nemčija, Kanada in Latvija.

Od torka dalje pa bodo v Latviji na tekmah lahko tudi gledalci, saj je latvijski parlament dovolil obisk tekem cepljenim in tistim, ki so preboleli covid-19.