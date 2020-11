Švedi ogorčeni zaradi "alpske drame" v Leviju

Švedski mediji so dogajanje v Božičkovi deželi na Laponskem pospremili z dramatičnimi naslovi, da je šlo za pravo "alpsko dramo".

Po pozitivnem izvidu glavnega trenerja na novi koronavirus je bila švedska ženska reprezentanca v karanteni na Finskem in ni smela sodelovati na svetovnem pokalu v Leviju, kljub temu da so bile smučarke na več testiranjih negativne.

"Sedim tukaj, v svoji sobi, zdrava kot riba, in ne delam kaj dosti. Tako prekleto sem jezna, zelo jezna in žalostna. V zadnjih šestih dneh sem oddala štiri negativne teste, nazadnje včeraj po kosilu. Kljub temu sedim tukaj in ne smem tekmovati," je svojo jezo in žalost na Instagramu izlila svetovna podprvakinja, ki je bila v prejšnji sezoni članica elitne slalomske sedmerice, Anna Swenn-Larsson. "Največkrat sem srečna, motivirana in polna energije, zdaj pa se počutim popolnoma prazno," je zapisala na Instagramu. "To ni poštena igra." Številni udeleženci karavane so sočustvovali z najboljšo švedsko slalomistko po upokojitvi legendarne Fride Hansdotter in kritizirali ukrep finskih oblasti, med njimi tudi Italijanka Federica Brignone in Francoz Alexis Pinturault.