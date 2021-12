Skromen izkupiček Slovenk v Courchevelu, nov odstop Mete Hrovat

Alpske smučarke se bodo pred novim letom ustavile še v Lienzu, kjer bosta 28. in 29. decembra na sporedu veleslalom in slalom.

V prvi vožnji je kljub malce zadržani vožnji potrdila odlično formo in je postavila 10. čas. Za najhitrejšo Saro Hector, včeraj drugo, je zaostala +1,24. Včeraj najboljša Slovenka Ana Bucik je danes v prvi vožnji storila nekaj napak in tako izgubila precej časa. Vseeno se je z zaostankom +3,17 brez težav uvrstila v finalno vožnjo. Andreja Slokar je znova dokazal, da je vse boljša tudi v veleslalomu. Odlično je odpeljala predvsem zgornji del proge, na strmini pa je malce izgubila. Za Švedinjo je zaostala +2,93, kar je zadoščalo za 20. rezultat prvega teka. Neji Dvornik se s številko 47 ni uspelo prebiti v finale in je bila 39.

V drugo se je, kot poroča uradna spletna stran SZS, prva z zahtevnim terenom spopadla Ana Bucik, ki je smučala bolje. Žal pa ji je le nekaj vrat pred ciljem malce zmanjkalo koncentracije, vzelo ji je smučko in ni mogla več ujeti naslednjih vratc. Slokarjeva je bila zopet hitra na zgornjem delu proge, nato pa vnovič malce popustila. Na koncu je v drugi vožnji izgubila štiri mesta in je zaključila kot 24. Meta Hrovat je v drugo nastopila izjemno napadalno. V zgornjem delu je bila zelo hitra in krepko povečala svojo prednost iz prve vožnje. Nato pa je kmalu po merjenju vmesnega časa sledila napaka in zdrs, tako da je tudi na drugem veleslalom v Curchevelu ostala brez uvrstitve.

Švedinja Sara Hector je v finalu zdržala pritisk vodilne po prvi vožnji. Uspela je odbiti tudi napad, sicer vidno utrujene, Američanke Mikaele Shiffrin, ki se je tokrat morala zadovoljiti z drugim mestom. Tretja je bila Marta Bassino iz Italije.