Švedinjam in Norvežanom zlato v ekipnem sprintu, Slovenca 11.

Če sta norveški smučarski tekačici na ekipni sprinterski preizkušnji svetovnega prvenstva v Trondheimu s petim mestom razočarali domačo javnost, pa to ne velja za moška predstavnika. Erik Valnes in Johannes Hoesflot Klaebo sta zanesljivo premagala vso konkurenco, Finca sta premagala za dobre štiri sekunde, tretje mesto sta zasedla Šveda.

Erik Valnes in Johannes Hoesflot Klaebosta premagala Oskarja Svenssona in Edvina Angerja

Nastopila sta tudi Slovenca Miha Šimenc in Nejc Štern, zasedla sta 11. mesto, za njima so zaostale ekipe Avstrije, Španije in Poljske in seveda tiste, ki so obstale v kvalifikacijah.

"Kvalifikacije so bile res odlične, tako počutje kot smuči. Res dobro, takrat sem bil zelo zadovoljen. Na koncu pa sem kar zadovoljen. Na polno je šlo, zraven sva bila nekje do druge predaje, nato sva počasi zaostajala, v zaključku pa je bilo potrebno vseeno zelo delati za končno uvrstitev," je bil zadovoljen Štern.