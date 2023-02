Švedinji pričakovano do ekipnega zlata v sprintu, Slovenki osmi

Kljub temu, da so tekmovalke morale vsaka po trikrat odteči 1,4 kilometra dolgo progo, so nastale ogromne razlike. Slovenska dvojica je že po prvem krogu zaostala 15 sekund in se do konca borila za mesto v deseterici. "Malo mi manjka izkušenj na tako močnih tekmah. S starti imam težave, začnem počasi, tudi tokrat se mi ni posrečil. Tekmice so hitro ušle. Sem pa dala vse od sebe, da sva se jim priključili v naslednjih krogih. Tu so vrhunske tekmovalke in uvrstitev med deseterico je dobra, z osmim mestom sva lahko zadovoljni," je povedala Anja Mandeljc.

Urevc je že pred tekmo dejala, da težko napoveduje konkretni izid, saj z Anjo Mandeljc doslej na ekipnih tekmah še nista nastopili. "Lahko rečem, da sva zadovoljni z nastopom, izpolnili sva cilj in dosegli soliden izid. Želeli sva imeti stik s skupino in loviti tekmice," je začela Eva Urevc. A jima to sprva ni uspelo. Slovenki sta predvsem po zaslugi dobre druge polovice preizkušnje prišli v deseterico in tam tudi ostali. Na koncu sta za zmagovalkama zaostali 1:01,4 minute, tesno za sedmouvrščeno Češko.

"V drugem krogu se mi je poznalo, da sem šla prek svojih sposobnosti in sem spustila naprej Čehinjo. Želeli sva se uvrstiti med šestim in osmim mestom, osnovni cilj pa je bila deseterica. Pomagala sta nama tudi vzdušje in navijanje ob progi," je nastop strnila Urevčeva. V boju za zmago so se do zadnjega kroga odlepile reprezentance ZDA, Norveške in Švedske. Predvsem slednja je veljala za favorizirano dvojico s svetovno prvakinjo in podprvakinjo Sundlingovo in Ribomovo. Sundling je v zadnjem krogu močno pospešila in se otresla tekmic. Norveška v postavi Anne Kjersti Kalva in Tiril Udnes Weng je zaostala 2,4 sekunde, Američanki Jessie Diggins in Julia Kern pa sta ciljno črto prečkali 5,3 sekunde za Švedinjama.