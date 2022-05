Kanadčani po velikem preobratu med polfinalisti SP

Četrtfinalni obračun hokejskih titanov v Tampereju se je končal z zmagoslavjem Kanadčanov. Severnoameriški hokejisti so v končnici zadnje tretjine nadoknadili tri gole zaostanka in z goloma Pierre-Luca Duboisa in Mathewa Barzala v 59. minuti najprej izenačili na 3:3, v prvi minuti podaljška pa so izkoristili številčno premoč na ledeni ploskvi in si po golu Draka Bathersona izborili polfinalni nastop. Po dnevu premora jih v soboto čakajo Čehi, ki so bili v Helsinkih boljši od Nemcev s 4:1. Evropska izbrana vrsta je sijajno odprla obračun v Nokia Areni v Tampereju. Najprej je kanadskega vratarja Chrisa Driedgerja po vsega 87 sekundah dvoboja po kombinirani akciji ter močnem strelu premagal Carl Klingberg, na 2:0 pa je v začetku osme minute po bliskovitem nasprotnem napadu povišal William Nylander. V nadaljevanju so severnoameriški hokejisti skušali tekmo postaviti na glavo, kljub jalovi premoči na ledu pa v drugi polovici prve in druge tretjine niso strli dobro organizirane obrambe Švedov.

Hokejisti s tremi kronami na dresih so povišali na 3:0, ko je po strelu z razdalje Erika Gustafssona smer ploščka spremenil Max Friberg ter Kanadčane pahnil v še težji položaj. A Kanadčani so se v zadnji tretjini le izvili iz neprijetnega položaja in nadoknadili zaostanek treh golov. Najprej je 42. minuti zadel Ryan Graves, v izdihljajih tekme pa so Kanadčani zabili še dva gola. Minuto in 53 sekund pred koncem je zadel Dubois, le trideset sekund kasneje pa je na 3:3 izenačil Barzal.

V prvi minuti podaljška je bil pri Švedih zaradi spotikanja izključen William Nylander. Kanadčani so le 18 sekund potrebovali, da so zabili zmagoviti gol, za 27-kratne svetovne prvake, sicer branilce prvega mesta z lanskega zaključnega turnirja v Latviji, ter 9-kratne olimpijske prvake je zadel napadalec Ottawe Drake Batherson.