Švedske smučarke med vožnjo z gondolo rešile življenje sopotniku

Po poročanju agencije SID so bile Lisa Hörnblad, Lin Ivarssonin Helena Rapaportv gondoli na poti na start treninga smuka, ko se je moški, 60-letni predstavnik organizatorjev, zgrudil v kabinski žičnici. Smučarke so ohranile mirno kri in mu nemudoma nudile prvo pomoč.

"Bilo je noro. Na vso moč smo se borile, da smo ga obdržale pri življenju, minute so minevale zelo počasi," je dejala Hörnbladova za švedsko televizijo SVT. Smučarka, ki je petkov trening končala na sedmem mestu, je prevzela pobudo in nesrečniku masirala srce, Rapaportova je pomagala pri stabilizaciji negibnega človeka, medtem ko je Ivarssonova po telefonu o incidentu obvestila organizatorje.

Iz bolnišnice sporočili veselo novico

Ko je gondola le prispela na vrh, je nemškega organizatorja na vrhu prevzela avstrijska zdravniška ekipa in naprej oživljala 60-letnika vse do prihoda reševalnega helikopterja z zdravniškim osebjem. Proti koncu dneva so iz bolnišnice sporočili, da je možakar preživel.

"Vse tri smo presrečne, da se je vse skupaj tako dobro končalo,"je dejala Hörnbladova.