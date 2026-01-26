Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Švedski biatlonec: 'Tekmujem proti dopingiranim športnikom'

Östersund, 26. 01. 2026 18.19 pred 26 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Sebastian Samuelsson

Švedski biatlonec Sebastian Samuelsson je tik pred zimskimi olimpijskimi igrami poskrbel za razgibano dogajanje znotraj karavane. Tekmece, ki jih ni imenoval, je obtožil uporabe v športu prepovedanih snovi. Brez uporabe pogojnika je zatrdil, da "nekateri tekmovalci v svetovnem pokalu goljufajo in uporabljajo prepovedane snovi".

"Prepričan sem, da tekmujem proti športnikom, ki so bili dopingirani," je 28-letni Sebastian Samuelsson povedal za švedsko televizijo. Njegove besede imajo še dodatno težo, saj je Samuelsson športnik, ki je že zmagal in kroji sam vrh svetovnega biatlona.

Sebastian Samuelsson
Sebastian Samuelsson
FOTO: X

Izjava Šveda pred olimpijskimi igrami v Milanu in Cortini d'Ampezzo, ki bodo potekale od 6. do 22. februarja, je prišla po anonimni anketi švedske SVT in televizijskih postaj na Norveškem, Finskem in Danskem. Ta je nedavno pokazala, da je polovica sodelujočih športnikov izjavila, da v enem letu niso bili testirani na prepovedani doping zunaj tekmovanj.

Biatlonci se bodo za olimpijska odličja merili na prizorišču Antholz-Anterselva. Po poročanju nemških medijev so izdajatelji televizijskih programov športnikom v vseh zimskih olimpijskih športih poslali 413 vprašalnikov, od katerih so 45 odstotkov vprašalnikov dobili nazaj izpolnjene.

Sebastian Samuelsson
Sebastian Samuelsson
FOTO: Twitter

Vprašalnikov niso poslali švedskim in finskim hokejistom, ker ima severnoameriška profesionalna liga NHL lastne protidopinške predpise. Od anketirancev jih je 49,2 odstotka zatrdilo, da med 1. septembrom 2024 in 1. septembrom 2025 niso bili nikoli testirani med treningom ali v prostem času. Približno 13,3 odstotka jih je moralo enkrat oddati vzorec za testiranje.

Poleg tega je 35,5 odstotka udeležencev povedalo, da v istem obdobju niso bili testirani med tekmovanjem, 17,5 odstotka pa jih je dejalo, da so bili testirani enkrat. "To je slabo, testirati bi se morali veliko pogosteje. Hkrati pa je to trend, ki traja že nekaj let," je dejal Samuelsson, olimpijski prvak v štafeti s švedsko ekipo leta 2018 v Pyeongchangu.

Ko ga vprašajo, zakaj je temu tako, vedno dobi isti odgovor: "Ker je testiranje zelo drago in skoraj vsi vzorci so negativni. In potem se moraš vprašati, ali gre res za učinkovit način za lovljenje goljufov?"

sebastian samuelsson biatlon švedska doping

Slovenska smučarska zveza nad FIS tudi z uradno pritožbo

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Panter 63
26. 01. 2026 18.46
Kr neki. Če si tako prepričan, z dokazi, argumenti na plano. Ne nekaj na pamet. Če pa nimaš nič, samo nekakšno predvidevanja, prosim bodi tiho.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Prihaja dojenček številka dve
Prihaja dojenček številka dve
zadovoljna
Portal
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
vizita
Portal
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Razmišljate o operaciji želodca?
Razmišljate o operaciji želodca?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
cekin
Portal
Javni sektor: prvo izplačilo delovne uspešnosti po novih pravilih
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
moskisvet
Portal
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
dominvrt
Portal
Zakaj perilo po pranju smrdi?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
okusno
Portal
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469