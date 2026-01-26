Švedski biatlonec: 'Tekmujem proti dopingiranim športnikom'

"Prepričan sem, da tekmujem proti športnikom, ki so bili dopingirani," je 28-letni Sebastian Samuelsson povedal za švedsko televizijo. Njegove besede imajo še dodatno težo, saj je Samuelsson športnik, ki je že zmagal in kroji sam vrh svetovnega biatlona.

Biatlonci se bodo za olimpijska odličja merili na prizorišču Antholz-Anterselva. Po poročanju nemških medijev so izdajatelji televizijskih programov športnikom v vseh zimskih olimpijskih športih poslali 413 vprašalnikov, od katerih so 45 odstotkov vprašalnikov dobili nazaj izpolnjene.

Izjava Šveda pred olimpijskimi igrami v Milanu in Cortini d'Ampezzo, ki bodo potekale od 6. do 22. februarja, je prišla po anonimni anketi švedske SVT in televizijskih postaj na Norveškem, Finskem in Danskem. Ta je nedavno pokazala, da je polovica sodelujočih športnikov izjavila, da v enem letu niso bili testirani na prepovedani doping zunaj tekmovanj.

Vprašalnikov niso poslali švedskim in finskim hokejistom, ker ima severnoameriška profesionalna liga NHL lastne protidopinške predpise. Od anketirancev jih je 49,2 odstotka zatrdilo, da med 1. septembrom 2024 in 1. septembrom 2025 niso bili nikoli testirani med treningom ali v prostem času. Približno 13,3 odstotka jih je moralo enkrat oddati vzorec za testiranje.

Poleg tega je 35,5 odstotka udeležencev povedalo, da v istem obdobju niso bili testirani med tekmovanjem, 17,5 odstotka pa jih je dejalo, da so bili testirani enkrat. "To je slabo, testirati bi se morali veliko pogosteje. Hkrati pa je to trend, ki traja že nekaj let," je dejal Samuelsson, olimpijski prvak v štafeti s švedsko ekipo leta 2018 v Pyeongchangu.

Ko ga vprašajo, zakaj je temu tako, vedno dobi isti odgovor: "Ker je testiranje zelo drago in skoraj vsi vzorci so negativni. In potem se moraš vprašati, ali gre res za učinkovit način za lovljenje goljufov?"