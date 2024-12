Švedski uvodno dejanje biatlonske sezone, Slovenija šesta

Šveda Ella Halvarsson in Sebastian Samuelsson sta zmagovalca uvodne tekme letošnje sezone svetovnega pokala v biatlonu v Kontiolahtiju na Finskem. Na tekmi mešanih parov sta za 10,2 sekunde ugnala Francijo in Nemčijo. Slovenija v postavi Lena Repinc in Jakov Fak je z zaostankom 59 sekund zasedla šesto mesto.