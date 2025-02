Svetovna atletika v ženski konkurenci uvaja test z brisom ličnic

Svetovna atletika (WA) je pripravljena uvesti strožja pravila za transspolne športnike in športnike z različnim spolnim razvojem (DSD) vključno s testom ličnega brisanja za vse športnike na najvišji ravni, ki želijo tekmovati v ženskih kategorijah, poročata nemška tiskovna agencija dpa in britanski časopis The Guardian. Vse atletinje, ki bodo želele tekmovati v elitnih ženskih kategorijah, bodo morale v skladu z novimi pravili, z brisom ličnic, dokazati, da so biološko ženske.

Test, ki bi ga morali športniki opraviti le enkrat v svoji karieri, bi ugotavljal prisotnost gena SRY, ki je skoraj vedno na moškem kromosomu Y in se uporablja kot zelo natančen približek biološkega spola. Poleg prisotnosti omenjenega gena bi lahko s suhim krvnim testom določili tudi raven testosterona pri športniku. Predloge za mednarodno atletsko zvezo je pripravila delovna skupina za športnike različnih spolov, posvetovanje pa se je začelo danes in bo trajalo do 5. marca. Svetovna atletika naj bi na zasedanju marca določila, kdaj bi lahko uvedla nove predpise.

Veljavna pravila za športnike z DSD določajo, da morajo raven testosterona zmanjšati pod 2,5 nanomola na liter za najmanj šest mesecev, če želijo tekmovati na mednarodnem tekmovanju v ženski konkurenci. Spremembe pravil o upravičenosti transspolnih oseb leta 2023 so že takrat prepovedale tekmovanje v ženski konkurenci vsem športnikom, ki so bili v katerem koli delu moške pubertete. V posvetovanju bo krovna zveza iskala le mnenja športnikov o vplivu sprememb. V okviru posvetovanja ne bodo iskali alternativni političnih predlogov, in vprašanje naj bi bilo le kdaj, in ne če, bodo novi predpisi stopili v veljavo, piše dpa.

