Boleč večer za Poljake: Klimov slavil v Wisli, 5. Zajc do uspeha kariere

Zmagovalec poletne sezone v smučarskih skokih Rus Evgenij Klimov(263,4 točke) je zmagal tudi na prvi posamični tekmi svetovnega pokala to zimo v poljski Wisli. Drugi je bil Nemec Stephan Leyhe(256,7), tretji pa Japonec Rjoju Kobajaši (255,6). Izkazal se je tudi Slovenec TimiZajc(253,4), ki je s petim mestom prišel do uspeha kariere. V finalu sta med najboljšo trideseterico od Slovencev poleg Zajca nastopila še Anže Lanišek(238,9 točke), ki je končal na 20. mestu, ter Anže Semenič(238,9) na 26. mestu, medtem ko sta Bor Pavlovčič in Tomaž Nagličostala zunaj finala na 40. oziroma 41. mestu.

Karavana svetovnega pokala se zdaj seli na Finsko, kjer bosta v Kuusamu naslednji dve tekmi sezone, v kateri je na koledarju skupaj 35 tekem. Klimov je s 130 točkami vodil že po prvi seriji, Rus je bil v prednosti pred lanskim zmagovalcem sezone, domačinom Kamilom Stochom(128), zelo dobro je nastopil tudi Zajc (124,1), ki je bil po polovici tekme na četrtem mestu.

Več sledi!