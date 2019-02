Ljubno zaljubljeno v orlice: Slovenke 2., premočne le Nemke

Slovenske smučarske skakalke Urša Bogataj, Nika Križnar, Špela Rogeljin Jerneja Breclso na domači tekmi svetovnega pokala na Ljubnem na ekipni preizkušnji osvojile drugo mesto. Zmagale so Nemke, tretje so bile Avstrijke. Zmagovalke Carina Vogt, Anna Ruprecht, Juliane Seyfrathin Katharina Althausso presegle tisoč točk (1001,3), Slovenke so jih imele na koncu 975,9, Avstrijke Jacqueline Seifriedsberger, Lisa Eder, Chiara Hölzlin Eva Pinkelnigpa na tretjem mestu 936,9 točke. V boju za stopničke so za 2,6 točke ugnale Japonke.

Za Slovenke je sobotno drugo mesto druga uvrstitev na stopničke ta konec tedna, saj je bila Bogatajeva tretja na petkovi posamični tekmi.

Izidi ekipne tekme:

1. Nemčija 1001,3 točke (Carina Vogt, Anna Ruprecht, Juliane Seyfrath, Katharina Althaus)

2. Slovenija 975,9 (Urša Bogataj, Nika Križnar, Špela Rogelj, Jerneja Brecl)

3. Avstrija 936,9 (Jacqueline Seifriedsberger, Lisa Eder, Chiara Hölzl, Eva Pinkelnig)

4. Japonska 934,3

5. Rusija 914,6

6. Norveška 909,9

7. Francija 838,0

8. Italija 776,0

