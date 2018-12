Shiffrinova v superveleslalomu ostaja stoodstotna, Štuhčevi ušla deseterica

Drugi ženski superveleslalom sezone svetovnega pokala v St. Moritzu se je razpletel tako kot uvodni. Američanka Mikaela Shiffrinje po Lake Louisu dobila še prvo superveleslalomsko preizkušnjo v Evropi v tej sezoni. Ilka Štuhecje bila 14. in je vpisala še četrto uvrstitev v prvo petnajsterico po vrnitvi v karavano. Pred nastopom Shiffrinove je bila na vrhu Švicarka Lara Gut-Behrami, ki bo na prvo zmago v novi sezoni morala še počakati. Američanka jo je prehitela za 28 stotink sekunde. So pa to bile prve stopničke za Švicarko v novi sezoni in po poroki in spremembi priimka.

Branilka dvojne zmage v seštevku discipline Tina Weiratheriz Liechtensteina se je na tretjem mestu veselila svojih prvih stopničk v tej sezoni. Njen zaostanek za najhitrejšo je znašal 42 stotink sekunde. Štuhčeva je nastopila s številko 13 na progi, kjer je februarja lani postala prva Slovenka z naslovom svetovne prvakinje v smuku. V zgornjem delu je bila še konkurenčna ameriški zvezdnici, a se je v nadaljevanju v njeno vožnjo prikradlo nekaj negotovosti. Na tehnično zahtevnejših postavitvah ji manjka še nekaj samozavesti, zaostanek 1,95 sekunde je pomenil osmi čas ob prihodu v cilj in je bil za malenkost prevelik za uvrstitev v najboljšo deseterico.

Prehitela še Renate Götschl

Mariborčanka je v Lake Louisu uspešno opravila tekmovalni ognjeni krst po vrnitvi v karavano svetovnega pokala po eni sezoni odsotnosti zaradi poškodbe kolena. Na smukih je bila šesta in 14., v superveleslalomu pa je zasedla deseto mesto. Shiffrinova, specialistka za slalomske in veleslalomske zavoje, je po koncu sezone naredila velik korak naprej v hitrih disciplinah. Vpisala je svojo še 47. zmago v svetovnem pokalu ter je na večni lestvici alpskih smučark prehitela Avstrijko Renate Götschlza četrto mesto med legendami. Pred njo so le še Švicarka Vreni Schneider (55), Avstrijka Annemarie Moser-Pröll (62) in poškodovana Američanka Lindsey Vonn(82). Na vrhu je sloviti Šved Ingemar Stenmark(86).

S četrto zmago v sezoni je fenomenalna Američanka, ki naskakuje še tretji veliki kristalni globus, še okrepila vodstvo v skupnem seštevku. Po osmih tekmah ima na vrhu 589 točk. Prva zasledovalka Švicarka Michelle Gisin(296) zaostaja že 293 točk. Vodi pa tudi v slalomskem in presenetljivo superveleslalomskem seštevku s popolnima izkupičkoma točk. Shiffrinova ima 34 slalomskih zmag, šest veleslalomskih, eno kombinacijsko, eno smukaško, tri zmage na paralelnih slalomih in po novem dve superveleslalomski, s katerima se je izenačila z rojakinjo Picabo Street. Več zmag v svetovnem pokalu od Američank imata v tej disciplini le Julia Mancuso(15) in Lindsey Vonn(46).

Triindvajsetletnica je trenutno najbolj kompletna smučarka v svetovnem pokalu. Že v Lake Louisu je postala sedma alpska smučarka v vsej zgodovini z zmagami v petih disciplinah v svetovnem pokalu. V tem elitnem klubu je tudi Slovenka Tina Maze. Je pa Shiffrinova edina, ki je zmagam v petih klasičnih disciplinah dodala še zmago v paralelnem slalomu.

Izidi:

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:11,30 sekunde

2. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:11,58 +0,28

3. Tina Weirather (Lie) 1:11,72 +0,42

4. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:11,97 +0,67

5. Michelle Gisin (Švi) 1:12,06 +0,76

6. Marie-Michele Gagnon (Kan) 1:12,82 +1,52

7. Joana Hählen (Švi) 1:12,85 +1,55

8. Viktoria Rebensburg (Nem) 1:12,88 +1,58

9. Nicole Schmidhofer (Avt) 1:13,04 +1,74

10. Stephanie Venier (Avt) 1:13,06 +1,7

...

14. Ilka Štuhec (Slo) 1:13,25 +1,95 ...

- skupno (8):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 589 točk

2. Michelle Gisin (Švi) 296

3. Ragnhild Mowinckel (Nor) 264

4. Nicole Schmidhofer (Avt) 253

5. Federica Brignone (Ita) 223

6. Petra Vlhova (Slk) 196

7. Wendy Holdener (Švi) 185

8. Viktoria Rebensburg (Nem) 170

9. Lara Gut-Behrami (Švi) 160

10. Tessa Worley (Fra) 145

...

19. Ilka Štuhec (Slo) 102

43.Meta Hrovat (Slo) 35

56. Maruša Ferk (Slo) 18

- superveleslalom (2):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 200 točk

2. Ragnhild Mowinckel (Nor) 130

3. Lara Gut-Behrami (Švi) 112

4. Viktoria Rebensburg (Nem) 92

5. Tina Weirather (Lie) 76

6. Michelle Gisin (Švi) 63

7. Stephanie Venier (Avt) 55

8. Nicole Schmidhofer (Avt) 53

9. Marie-Michele Gagnon (Kan) 51

10. Ramona Siebenhofer (Avt) 50

...

13. Ilka Štuhec (Slo) 44