Ne samo brez Klaeba: svetovni pokal do nadaljnjega brez vseh Norvežanov

"Naš glavni cilj v novi sezoni bo februarsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu," nemška tiskovna agencija dpa povzema menedžerja za smučarski tek Espna Bjerviga.

Že v ponedeljek sta trikratni olimpijski prvak Johannes Klaeboin njegov moštveni kolega Emil Iversennapovedala, da do konca leta ne nameravata več tekmovati. Kot razlog sta navedla izkušnje s svetovnega pokala ta konec tedna v Ruki na Finskem. Bjervig je prepričan, da udeležba v svetovnem pokalu res pomeni tveganje za tekmovalce, da se okužijo z novim koronavirusom.

'Ne poznamo dolgoročnih učinkov covida-19'

"Ne gre le za tveganje med potovanji na prizorišča. Ugotovili smo, da se je na tekmovališču težje izogniti bližnjim stikom, kot smo to domnevali. Pljuča so edino orodje v vzdržljivostnem športu in ne poznamo dolgoročnih učinkov covida-19. Morali smo sprejeti zaščitne ukrepe,"je dodal.

Na zvezi poudarjajo, da situacijo podrobno spremljajo in če se bo stanje z okužbami spremenilo, je tudi udeležba na tradicionalni novoletni turneji možna. Norvežani so z naskokom najmočnejša reprezentanca v smučarskem teku. V uvodu v letošnji svetovni pokal so dobili kar pet od šestih tekem. Za šport sam je njihova neudeležba velik udarec.

Zanimivo bo spremljati, kako se bodo odločile druge norveške reprezentance. Norvežani so prava velesila tudi v smučarskih skokih, nordijski kombinaciji, pa tudi ostalih zimskih športih, denimo biatlonu, saj po tradiciji na zimskih olimpijskih igrah sodijo med najuspešnejše države.