SP alpskih deskarjev bo marca gostila Rogla

Potem ko je Mednarodna smučarska zveza (FIS) v sodelovanju s kitajskimi organizatorji že decembra lani odpovedala svetovno prvenstvo v deskanju na snegu in tudi vsa preostala tekmovanja v svetovnem pokalu, ki bi morala biti v sezoni 2020/21 na Kitajskem (razlog so seveda omejitveni ukrepi v kontekstu zajezitev okužb s koronavirusom), je hkrati aktivno iskala oziroma še išče alternativne rešitve. Svetovno prvenstvo alpskih deskarjev je potrjeno, 1. in 2. marca 2021 ga bo gostila naša Rogla.

Rogla je bila vedno odličen organizator tekem na najvišjem nivoju. FOTO: Damjan Žibert Pohorsko zimsko-športno središče, ki ima že dolgoletne izkušnje z organizacijo deskarskih tekmovanj na najvišji ravni (svetovni pokali, evropski pokali, mladinska svetovna prvenstva), bo v začetku marca prvič gostilo tudi člansko svetovno prvenstvo alpskih deskarjev na snegu. Slovenija bo SP v deskanju gostila prvič, Rogla, kjer bo po SP 6. marca še tekma svetovnega pokala, je do zdaj že pripravila le mladinsko svetovno prvenstvo. V ponedeljek, 1. marca, se bodo alpski deskarji na progi Jasa za naslove najboljše in najboljšega na svetu pomerili v paralelnem veleslalomu, dan kasneje (torek, 2. marec) pa še v paralelnem slalomu. Prvi teden marca bo Rogla, kot piše na uradni spletni strani SZS, povsem v znamenju alpskega deskanja na snegu, saj bo v soboto, 6. marca, tam na sporedu še tekma za svetovni pokal v paralelnem veleslalomu. Medtem pa FIS, kot piše SZS, še oziroma znova išče nadomestnega organizatorja za svetovno prvenstvo deskarjev na snegu prostega sloga. Potem ko je organizacijo svetovnega prvenstva za discipline prostega sloga (snežni žleb, snežni park, skoki prostega leta) od Kitajcev že prevzel kanadski Calgary, so Kanadčani prvenstvo to sredo zaradi zdravstvenih razmer odpovedali. Mednarodna smučarska zveza naj bi novo informacijo v kontekstu svetovnega prvenstva deskarjev prostega sloga sporočila naslednji teden.