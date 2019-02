Šele padec v finalu ustavil pohod Mastnaka, ki se veseli srebra

Že v Pjongčangu kazal šampionske obrise Vseeno je srebrna kolajna izjemna nagrada za njegovo trdo delo in odločnost, da nasledi velikane slovenske deskanja. Čeprav je potreboval kar nekaj časa, da se je prebil v svetovni vrh, je bil prepričan, da bo prišel tudi njegov čas, to je poudarjal po lanskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, kjer je sicer zasedel 16. mesto, a je v prvem izločilnem boju za malo izgubil proti poznejšemu prvaku Švicarju Nevinu Galmariniju . Njegov čas je prišel hitro. Že takoj po olimpijskih igrah je na tekmi svetovnega pokala prvič v karieri stopil na zmagovalni oder, nato pa je kmalu še zmagal. Najboljši je bil tudi na prvi tekmi nove sezone v Carezzi. Tretje mesto je na ponedeljkovi tekmi zasedel Baumeister, pri ženskah je v finalu Nemka Selina Jörg premagala Rusinjo Natalijo Soboljevo , tretja je bila Švicarka Ladina Jenny .

V finalu je Celjan, ki je na poti v ZDA 31. januarja praznoval 28. rojstni dan, že hitro končal v snegu, tako da je naslov osvojil 19-letni Loginov, tudi aktualni mladinski svetovni prvak. Slednji je bil najboljši že v kvalifikacijah, to pa je imelo v težkih razmerah in zaradi tega tudi na slabo pripravljeni progi ključno vlogo. Modra proga, ki so jo večinoma izbirali vsi, ki so imeli to možnost, je bila namreč precej bolje ohranjena, na rdeči je bilo veliko pasti in že prve Slovenec ni premagal.

Novo vrhunsko uvrstitev je zabeležil tudi Žan Košir, četrti v kvalifikacijah, ki je na koncu zasedel peto mesto. Nekoliko nerazumljiva je bila njegova odločitev, da je v četrtfinalu proti olimpijskemu znancu Rusu ameriškega rodu Vicu Wildu izbral rdečo progo. Tudi on je nato ni zvozil, njegovo deskanje pa je bilo zelo dobro, tako da bo ostalo vprašanje, ali ni bil sposoben česa večjega. Napaki sta bili že v kvalifikacijah usodni za Roka Marguča in Glorio Kotnik. Oba sta bila na rdeči progi med najhitrejšimi, Kotnikova druga, Marguč pa tretji, modra jima je predstavljala večjo težavo, dobitnik štirih kolajn s svetovnih prvenstev je zaradi napake izgubil veliko časa in končal na 25. mestu, Velenjčanka pa je bila diskvalificirana, vseeno pa uvrščena na 31. mesto.

Zmagala najhitrejša v kvalifikacijah

Mastnak in Košir sta si že v kvalifikacijah sicer pripravila lepo izhodišče za napad na kolajne. Mastnak se je v finale uvrstil z drugim, Košir pa s četrtim kvalifikacijskim časom. Mastnak in Košir, trikratni dobitnik olimpijske kolajne ter srebrn s paralelnega veleslaloma prvenstva pred štirimi leti v Kreischbergu, sta bila edina Slovenca v izločilnih bojih. Marguč je bil v kvalifikacijah 25., na rdeči progi je dosegel celo drugi čas, na modri pa bil prepočasen. Tretji čas je na rdeči progi dosegla tudi Kotnikova, na modri pa je bila diskvalificirana in tako ostala brez uvrstitve. Pri moških je bil na obeh progah najhitrejši kasnejši zmagovalec Loginov, pri dekletih pa so kvalifikacije prav tako pripadle veliki zmagovalki Jörgovi.

SP v deskanju na snegu, paralelni veleslalom:

- moški:

1. Dimitrij Loginov (Rus)

2. Tim Mastnak (Slo)

3. Stefan Baumeister (Nem)

4. Vic Wild (Rus)

5. Žan Košir (Slo)

6. Lukas Mathies (Avt)

7. Edwin Coratti (Ita)

8. Dario Caviezel (Švi)

...

25. Rok Marguč (Slo)

- ženske:

1. Selina Jörg (Nem)

2. Natalija Soboljeva (Rus)

3. Ladina Jenny (Švi)

4. Milena Bikova (Rus)

5. Marija Valova (Rus)

6. Annamari Danča (Ukr)

7. Carolin Langerhorst (Nem)

8. Sabine Schöffmann (Avt)

...

31. Gloria Kotnik (Slo)