Svetovno prvenstvo divizije I-A prihodnje leto v Tivoliju

Na kongresu IIHF, na katerem sodelujejo tudi delegati HZS, so določili tudi termine in lokacije ostalih prvenstev:

- U-20 prvenstvo bo med 12. in 19. decembrom 2021 v Talinu,

- U-18 prvenstvo bo med 25. aprilom in 1. majem 2021 v Asiagu,

- svetovno prvenstvo za članice pa bo med 8. in 14. aprilom 2022 v Katovicah.