Švicarjem so se v velikem finalu pridružili Finci

Finci so se z zmago proti Kanadi uvrstili v finale, kjer bodo lovili peti svetovni naslov, prvega po letu 2022. Glavna junaka tekme sta bila Aleksander Barkov in Konsta Helenius s po golom in podajo, dve podaji je prispeval Mikael Granlund. Kanadčani, 28-kratni svetovni prvaki, pri katerih je Dylan Holloway vpisal gol in podajo, pa se bodo v nedeljo z Norveško borili za svoj deseti bron.
Finci so hitro povedli, v četrti minuti je Patrik Puistola zadel po protinapadu in plošček poslal pod prečko. Kanadčani so hitro odgovorili s svojim drugim napadom, svoj prvi gol je dosegel Robert Thomas, potem ko je v mrežo iz bližine pospravil odbit plošček. Za popoln preobrat je v 15. minuti zadel Holloway. V drugi tretjini so Finci pokazali boljšo igro in spet prevzeli nadzor nad tekmo. Že po 49 sekundah tega dela igre so finski hokejisti izenačili, potem ko je zadel Barkov, v 32. so znova prešli v vodstvo, ko je Helenius spravil plošček za hrbet Jeta Greavesa, le slabo minuto in pol pozneje pa je za 4:2 poskrbel še Aatu Raty.
Kanadčani so v drugi tretjini sprožili le tri strele, tako da so si želeli po drugem odmoru pokazati več. Sta pa imeli obe ekipi v uvodu po eno lepo priložnost, toda od pričakovanega kanadskega naleta ni bilo nič. Finci so dokaj dobro nadzirali dogajanje. V zadnje tri minute so Kanadčani šli brez vratarja, a tudi z igralcem več ni šlo, tako da so se Finci veselili preboja v finale. Tam se bodo spet srečali s Švico, ki je Fince ugnala v skupinskem delu. Švicarji so se sicer pred tem tretjič zapovrstjo prebili v finale svetovnega prvenstva. V nedeljo zvečer bodo imeli priložnost, da prvič postanejo tudi prvaki, potem ko so na SP doslej osvojili pet srebrnih in šest bronastih odličij.
Presenečenje turnirja Norveška bo v nedeljo popoldne poskušala osvojiti svoje prvo odličje, je pa že s polfinalom izenačila svojo najboljšo uvrstitev na prvenstvih sveta. Četrta je bila že leta 1951.
