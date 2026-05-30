Švicarjem so se v velikem finalu pridružili Finci

Finci so se z zmago proti Kanadi uvrstili v finale, kjer bodo lovili peti svetovni naslov, prvega po letu 2022. Glavna junaka tekme sta bila Aleksander Barkov in Konsta Helenius s po golom in podajo, dve podaji je prispeval Mikael Granlund. Kanadčani, 28-kratni svetovni prvaki, pri katerih je Dylan Holloway vpisal gol in podajo, pa se bodo v nedeljo z Norveško borili za svoj deseti bron.

Finci so hitro povedli, v četrti minuti je Patrik Puistola zadel po protinapadu in plošček poslal pod prečko. Kanadčani so hitro odgovorili s svojim drugim napadom, svoj prvi gol je dosegel Robert Thomas, potem ko je v mrežo iz bližine pospravil odbit plošček. Za popoln preobrat je v 15. minuti zadel Holloway. V drugi tretjini so Finci pokazali boljšo igro in spet prevzeli nadzor nad tekmo. Že po 49 sekundah tega dela igre so finski hokejisti izenačili, potem ko je zadel Barkov, v 32. so znova prešli v vodstvo, ko je Helenius spravil plošček za hrbet Jeta Greavesa, le slabo minuto in pol pozneje pa je za 4:2 poskrbel še Aatu Raty.