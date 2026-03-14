Švicarka Rast vodilna po prvi vožnji v Areju

Domača favoritka Sara Hector je v prvi vožnji predzadnje tekme sezone v tej disciplini odstopila. V skupnem seštevku discipline je tretja, z nedosegljivimi 211 točkami zaostanka za Julio Scheib, Camille Rast pa na drugem mestu zaostaja 69 točk.

Tekme v Areju so zadnja postojanka v svetovnem pokalu alpskih smučark pred finalom v Lillehammerju na Norveškem med 19. in 25. marcem.