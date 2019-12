Švicarska zmaga v Beaver Creeku, od Slovencev najhitrejši Hrobat

Na startu drugega superveleslaloma v tej sezoni svetovnega pokala je bilo 70 smučarjev, med njimi pet Slovencev: Boštjan Klemen Kosi, Martin Čater, Miha Hrobat in Štefan Hadalin.Na prvem superveleslalomu je zmagal Avstrijec Matthias Mayer, tokrat pa je bil najhitrejši 22-letni Švicar Marco Odermatt, za katerega je bila to prva prva zmaga v svetovnem pokalu v karieri. Drugi je bil Norvežan Alexander Aamodt Kilde (+0.10), tretji Avstrijec Matthias Mayer (+0.14).

Slovenski smučarji so imeli visoke startne številke, najhitrejši je bil s startno številko 44 Miha Hrobat, ki je zasedel 16. mesto (+1.52), Klemen Kosi je zasedel 20. mesto (+1.84), 26. je bil Martin Čater (+1.92), Boštjan Kline je malce zgrešil trideseterico in in zasedel 34. mesto (+2,19), Štefan Hadalin pa vožnje ni končal.