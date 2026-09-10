Švicarski strateg suspendiran zaradi ponarejenega covidnega potrdila

IIHF je v četrtek potrdil poročanje švicarskega časnika Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Fischer do leta 2030 ne sme trenirati nobene ekipe. Patrick Fischer je švicarsko reprezentanco vodil od leta 2015 in jo popeljal do treh srebrnih medalj na svetovnih prvenstvih (2018, 2024 in 2025).
Po letošnjem domačem SP v Zürichu in Fribourgu je nameraval odstopiti. Maja, tik pred začetkom prvenstva, je priznal kršitev pravil glede covida, švicarska hokejska zveza pa je zaradi velikega pritiska javnosti z njim prekinila sodelovanje še pred prvo tekmo. Fischer je takrat dejal, da se je znašel v "izjemno težkem osebnem položaju, saj se ni želel cepiti, hkrati pa ni želel razočarati ekipe na olimpijskih igrah".
Vseeno pa je dejanje priznal: "Pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu sem vstopil na Kitajsko z neveljavnim potrdilom o cepljenju proti covidu-19. Švicarska hokejska zveza, naš olimpijski komite in meni bližnji ljudje tega niso vedeli." Švicarska hokejska zveza sprva Fischerja ni kaznovala, saj je bil leta 2023 v tem primeru obravnavan in kaznovan kot zasebna oseba ter je po mnenju zveze že nosil vse posledice svojih dejanj.
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