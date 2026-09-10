Švicarski strateg suspendiran zaradi ponarejenega covidnega potrdila

IIHF je v četrtek potrdil poročanje švicarskega časnika Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Fischer do leta 2030 ne sme trenirati nobene ekipe. Patrick Fischer je švicarsko reprezentanco vodil od leta 2015 in jo popeljal do treh srebrnih medalj na svetovnih prvenstvih (2018, 2024 in 2025).

Po letošnjem domačem SP v Zürichu in Fribourgu je nameraval odstopiti. Maja, tik pred začetkom prvenstva, je priznal kršitev pravil glede covida, švicarska hokejska zveza pa je zaradi velikega pritiska javnosti z njim prekinila sodelovanje še pred prvo tekmo. Fischer je takrat dejal, da se je znašel v "izjemno težkem osebnem položaju, saj se ni želel cepiti, hkrati pa ni želel razočarati ekipe na olimpijskih igrah".