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Zimski športi

Svindal po novem v trenerski ekipi Norveške

Oslo, 20. 10. 2026 19.42 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Aksel Lund Svindal

Nekdanji vrhunski alpski smučar Aksel Lund Svindal bo po novem deloval v trenerski ekipi norveške reprezentance v svetovnem pokalu, so poročale tuje tiskovne agencije, tudi avstrijska Apa.

Nekdanji olimpijski prvak, ki je bil v prejšnji sezoni del trenerskega štaba Američanke Lindsey Vonn, bo v ekipi že za uvodno tekmo svetovnega pokala v Söldnu, ki bo konec tedna. Triinštiridesetletni Norvežan, dvakratni skupni zmagovalec svetovnega pokala, bo, kot je sporočila nacionalna zveza, pozneje vključen v delo po fazah, so pa za njegovo vključenost zaprosili tudi tekmovalci.

"Verjamem v ta program in prepričan sem, da lahko prispevam na različnih področjih, tudi če ne delam z ekipo vsak teden," je dejal Svindal.

Aksel Lund Svindal je bil v lanski sezoni trener Lindsey Vonn
Aksel Lund Svindal je bil v lanski sezoni trener Lindsey Vonn
FOTO: Profimedia

Športni direktor norveške ekipe Claus Ryste je poudaril strokovno znanje petkratnega svetovnega prvaka, ki se je upokojil leta 2019: "Aksel pozna elitni šport z obeh strani in razume, kaj je potrebno za uspeh na najvišji ravni. Prepričani smo, da lahko da dragocen zagon našemu novemu pristopu."

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