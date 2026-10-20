Svindal po novem v trenerski ekipi Norveške

Nekdanji olimpijski prvak, ki je bil v prejšnji sezoni del trenerskega štaba Američanke Lindsey Vonn, bo v ekipi že za uvodno tekmo svetovnega pokala v Söldnu, ki bo konec tedna. Triinštiridesetletni Norvežan, dvakratni skupni zmagovalec svetovnega pokala, bo, kot je sporočila nacionalna zveza, pozneje vključen v delo po fazah, so pa za njegovo vključenost zaprosili tudi tekmovalci.
"Verjamem v ta program in prepričan sem, da lahko prispevam na različnih področjih, tudi če ne delam z ekipo vsak teden," je dejal Svindal.
Športni direktor norveške ekipe Claus Ryste je poudaril strokovno znanje petkratnega svetovnega prvaka, ki se je upokojil leta 2019: "Aksel pozna elitni šport z obeh strani in razume, kaj je potrebno za uspeh na najvišji ravni. Prepričani smo, da lahko da dragocen zagon našemu novemu pristopu."
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