Svindal po novem v trenerski ekipi Norveške

Nekdanji olimpijski prvak, ki je bil v prejšnji sezoni del trenerskega štaba Američanke Lindsey Vonn, bo v ekipi že za uvodno tekmo svetovnega pokala v Söldnu, ki bo konec tedna. Triinštiridesetletni Norvežan, dvakratni skupni zmagovalec svetovnega pokala, bo, kot je sporočila nacionalna zveza, pozneje vključen v delo po fazah, so pa za njegovo vključenost zaprosili tudi tekmovalci.

"Verjamem v ta program in prepričan sem, da lahko prispevam na različnih področjih, tudi če ne delam z ekipo vsak teden," je dejal Svindal.