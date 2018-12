Svindalu petič superveleslalom v Val Gardeni, štirje Slovenci med najboljših 20

V tej sezoni se še ni zgodilo, da bi imela Slovenija v svetovnem pokalu alpskih smučarjev kar štiri predstavnike med dobitniki točk. Najboljši dosežek Slovenca na superveleslalomu v Val Gardeni še naprej ostaja osmo mesto Jureta Franka, ki ga je vpisal na prvi izdaji superveleslaloma na tem prizorišču leta 1983. Martin Čater je za zmagovalcem zaostal 1,21 sekunde, za tretjim mesto pa sekundo in šest stotink. Zaostanek Klemna Kosija znaša 1,26 sekunde, Boštjan Kline je zaostal 1,30 sekunde, Miha Hrobat, ki je imel na startu številko 42, pa 1,41 sekunde.

Na tej klasiki je predstavnik domačih matadorjev s startno številko 6 prevzel vodstvo in je zadišalo po drugi domači zmagi po letu 2008 in Wernerju Heelu. A to je bil račun brez norveškega krčmarja. Na zmagovalca je bilo treba počakati na številko 13, ki jo je nosil norveški as, ki je za vsega pet stotink sekunde na drugo mesto potisnil Južnega Tirolca. In tako je ostalo do konca. Norvežan,Kjetil Jansrud(+0,27), je tudi na tretjem mestu. Veliko presenečenje je pripravil Francoz Johan Clarey (+0,65), ki je s številko 50 pristal tik pod stopničkami na četrtem mestu ter za stotinko Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja (+0,66) potisnil na peto mesto. Šesti je bil lanski zmagovalec Nemec Josef Ferstl(+0,82), ki je bil za stotinko hitrejši od Matthiasa Mayerja, na sedmem mestu najvišje uvrščenega Avstrijca.