Sodja 40 sekund pred koncem zadel za zmago Olimpije proti Dornbirnu

V nadaljevanju so tudi zadevali. Za vodstvo je v 23. minuti poskrbel Tadej Čimžar , ki je zadel tik po izteku domače kazni. Prevlada gostov se je nadaljevala, a je tudi David Madlener nekajkrat dobro posredoval. Predvsem strelec drugega gola Čimžar bi lahko povišal vodstvo, po drugi strani pa so se Ljubljančani brez večjih težav ubranili ob domači številčni prednosti. Nato pa so še enkrat udarili tik pred koncem tretjine, ko so imeli sami igralca več, uspešen pa je bil s strelom od daleč Joona Erving .

Gostovanje pri Dornbirnu se sicer ni bil po okusu gostov. Vratarja Paava Hölsäja , ki je tokrat dobil priložnost v ljubljanski ekipi, so domači premagali v peti minuti. A že minuto pozneje je izenačil Luka Kalan , isti igralec je nevarno zapretil še v 12. minuti, Ljubljančani so nato prevzeli pobudo, a v prvi tretjini še brez učinka.

A vodstva zmajem ni uspelo zadržati. Na začetku zadnje tretjine so domači hitro izenačili, ko so najprej enega od "power playev" le izkoristili za 2:3, nekaj minut zatem pa je Bruce Beck preusmeril plošček pred vrati za hrbet finskega vratarja.

»Prvih 40 minut smo bili enakovredni nasprotniki, domačini so bili zelo dobri predvsem v igri ena na ena in težko smo si ustvarili priložnosti. Po dveh precej izenačenih tretjinah so bili nasprotniki v zadnji tretjini boljši. Mi smo šli na pete, ne na prste. Malo sta nas šokirala dva njihova hitra zadetka. Roko na srce, verjetno so si zaslužili več, kot so dobili na koncu. A tudi takšne tekme pridejo in tudi takšne je treba zmagat, z veseljem smo vzeli tri točke,« je po tekmi za klubsko spletno stran povedal trener Mitja Šivic.