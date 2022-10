SŽ Olimpija premagala Graz 99ers

Ljubljanski hokejisti so, potem ko so v začetku oktobra končali tekmovanje v ligi prvakov, dobro nadaljevali v regionalni ligi. Najprej so doma ugnali vodilno ekipo lige Bolzano, danes pa v gosteh še tekmeca s sredine lestvice Gradec. Do zmage je gostujoča ekipa prišla šele po kazenskih strelih, potem ko je že vodila z 2:0.

Dobro formo so gostje hitro potrdili. Imeli so terensko premoč, več strelov na gol, a se je v prvi tretjini izkazal domači vratar Nicolas Wieser in ustavil vse strele zeleno-belih.

A nadaljevanje je prineslo tudi zadetke; potem ko sta imela lepi priložnosti že Nik Simšič in Chris Dodero, je za prvi gol v 25. minuti z natančnim strelom poskrbel Kristjan Čepon. Gostje se niso ustavili pri enem zadetku, Joseph Garreffa je namreč na polovici tekme priigral še trdnejše vodstvo.

Sledile so težke minute za Ljubljančane, ki so imeli tri zaporedne izključitve, a se je ob nekaj lepih priložnostih domačih ob prednosti igralca več izkazal tudi vratar gostov Žan Us in po 40 minutah ohranil mrežo nedotaknjeno.

V zadnji tretjini pa so se v igro vrnili tudi domači. Nenehno so napadali, imeli dvakrat tudi igralca več na ledu, zadevali pa so, ko so bile moči na ledu izenačene. Znižanje so si priigrali v 53. minuti, Ljubljančani pa so nato klonili še enkrat v 58. in tekma je šla v podaljšek.

Ta ni prinesel odločitve, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli. Pri teh pa so bili spet boljši gostje, v zadnji seriji je Us ustavil strel Clemensa Krainza, ki je pred tem poskrbel za izenačenje na 2:2, Rok Kapel pa je edini zadel in poskrbel, da sta dve točki odšli v Ljubljano.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali v nedeljo, ko bodo v dvorani Tivoli gostili Pustertal.