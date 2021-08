Šivic: Navijači bodo morali biti potrpežljivi, prihajamo v močno ligo

V klubu so se, kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil predsednik Miha Butara , okrepili tako na marketinškem področju kot dodali trenerje mlajših selekcij. Prav tako pa so močnejši tudi finančno, proračun celotnega pogona bo v prihajajoči sezoni znašal približno 1,3 milijona evrov, veliko pa bo odvisno od gledalcev oziroma od tega, v kolikšni meri bodo ti lahko prisotni na tribunah. Sezonske vstopnice bodo stale 150 evrov, imetniki tistih iz prejšnje sezone bodo lahko uveljavili popust, dnevne cene pa bodo 15 evrov pred tekmo in deset v predprodaji, s čimer želijo spodbuditi pravočasen nakup. Kupci pa bodo lahko za njihov nakup izkoristili tudi turistične bone. " Dodali smo na strokovnem področju. Kot v vsaki sezoni skušamo našo piramido ojačati. Po lanski sezoni smo klub tudi finančno ojačali. Dobili smo nove podpornike, stari so povečali vložek. Smo na trdnih finančnih temeljih in to omogoča normalen razvoj ," je o strukturi in delovanju kluba v ICEHL dejal Butara. Imeli bodo tudi mladinsko ekipo, ki bo delovala kot B-ekipa članski, nastopala pa tudi v mednarodni ligi IHL in mladinski ligi ICEHL, je strukturo selekcij razložil športni direktor Jože Kovač . " Vesel sem, da je pred nami velik izziv. Vsi se zavedamo, da je liga, v katero vstopamo, absolutno velik zalogaj. Zdaj smo začeli trenirati na ledu, a temelje smo postavili že veliko prej. Odzivnost je dobra, delovne navade presenetljivo dobre. Vidi se napredek, jaz osebno ne uživam, ko jih vidim trpeti, a stvari morajo biti opravljene. V vseh mojih ekipah je pomembna mentaliteta, za nas v garderobi je to naša hokejska biblija. Nekaj vzponov in padcev bomo doživeli, ampak smo na dobri poti ," je o dosedanjem delu priprav delaj glavni trener Mitja Šivic .

Šivic je izpostavil tudi to, da ga je prepričal projekt slovenskih igralcev, ker bodo lahko prišli na raven, ki je še ne poznajo, a jih bo dobro delo nagradilo. Sestava ekipe je zdaj dokončna, Šivic pa meni, da so našli pravo kombinacijo večine slovenskih igralcev in nekaj tujcev. V moštvu nimajo težav s poškodbami, edini, ki bo še nekaj časa odsoten, je zaradi težje poškodbe Anže Ropret. "S tujci je tako, da marsikdo ni zadovoljen s tem, kar smo pripeljali. A se moramo zavedati, kakšne so naše finančne možnosti. Jaz točno vem, kaj hočem videti. Ko pride fant v ekipo, približno vem, kaj pričakujem in nihče ni presenetil. Vsi so prišli sem, da jim ponudimo možnost odskoka v boljše okolje. Dejstvo je, da od njih pričakujem veliko, res pa je, da še nihče od njih ni igral na takšni ravni," pa je trener zmajev dejal o tujcih. "Skupaj smo že od konca prejšnje sezone. Zdaj smo se zbrali vsi, prisotni so tudi tujci. V garderobi se super razumemo. Z vsemi se že poznamo, ker so bili tukaj v preteklosti ali pa smo igrali eden proti drugemu. Vsak začetek sezone je težek, je pa to samo neka pozitivna stran, da bomo imeli prednost med sezono s tem garanjem avgusta in septembra. Veselim se začetka, vemo, v kaj se podajamo. Imamo veliko energije in talent in če bo vsak dal od sebe tisto, kar se pričakuje, bomo imeli zelo dobro sezono," je dejal kapetan Žiga Pance.

Pance ima že veliko izkušenj na tej ravni tekmovanja, a vzporednice težko vleče: "To je velik korak naprej v primerjavi z začetki pred desetimi leti. Vsi se učimo, tako igralci kot vodstvo. Naredili smo ogromen korak naprej. Težko je reči, kje vidim klub. Vse se na koncu vrti okrog denarja. Salzburg ali Dunaj si lahko privoščita veliko, a vsi verjamemo v to ekipo. Resda je mlada, a tudi mladi igralci, če želijo korak naprej, bodo dali vse od sebe. Vsak bo moral dati vse do sebe na vsaki tekmi, ne bo tako kot lani, ko smo v 90 odstotkih tekem vedeli, da bomo zmagali," o tem, kam spada ekipa, pravi Pance.