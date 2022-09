Hokejisti ljubljanske SŽ Olimpije so v petem krogu razširjenega avstrijskega prvenstva gostovali na Dunaju. Zmaji so po disciplinirani in srčni igri, razmerje v strelih je bilo kar 50:21 za domače, prišli do dragocene zmage (3:2), druge v sezoni, obe pa so dosegli na gostovanju.

icon-expand Mitja Šivic se je z varovanci veselil prestižne zmage na Dunaju. Druge v sezoni. FOTO: Luka Kotnik Izid, liga ICEHL, 5. krog:

Vienna Capitals - SŽ Olimpija 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke