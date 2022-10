Ne zmaga vedno boljši: zmaji napadali, točke pa odhajajo na Dunaj

Hokejisti Olimpije so v razširjeni avstrijski ligi izgubili drugo zaporedno tekmo v domači dvorani. Za polom proti Pustertalu (0:7) so se poskušali navijačem oddolžiti proti Vienni Capitals, kar pa jim ni uspelo. Večji del tekme so imeli terensko premoč, toda bili so neučinkoviti, zapravljali priložnosti z igralcem več, hkrati pa v obrambi delali nerazumljive napake v obrambi, kar so izkušeni Avstrijci, ki so po slabem začetku sezone (na Dunaju jih je Olimpija premagala) na zadnjih sedmih tekmah zmagali šestič, znali izkoristiti. Ljubljančanom se je hitro ponudila priložnost, da popravi slab ligaški odstotek izkoristka igralca več na ledu, toda kot že nič kolikokrat v sezoni so bili v "power playu" povsem nenevarni. Mnogo nevarnejši so bili z igralcem več takoj zatem Avstrijci, ki so zadeli tudi vratnico, je pa imel v času z igralcem manj polpriložnost na drugi strani tudi Chris Dodero, a se v protinapadu ni najbolje znašel. V 11. minuti so domači povedli. Carl Watson Neill je streljal od daleč, gostujoči vratar je plošček odbil, a pred golom je odlično reagiral mladi Žiga Mehle, ki je dosegel svoj prvi gol v ligi. Toda veselje zeleno-belih je bilo kratko, že minuto pozneje so tekmeci izenačili, ko je protinapad uspešno končal Maxwell Zimmer.

Tudi v drugi tretjini je Olimpija takoj imela igralca več, bila nekoliko nevarnejša kot ob prvi taki priložnosti, toda gola ni dosegla. Nekaj minut pozneje pa je storila napako v svoji obrambi tretjini, ki jo je kaznoval Čeh Radek Prokeš. Toda spet je prišlo do hitre spremembe rezultata, dobro minuto pozneje so napako storili Avstrijci, Rok Kapel je ujel ploščico v rokavico, nato pa s strelom pod prečko premagal avstrijskega vratarja. A v 31. minuti so bili gostitelji spet v zaostanku. Neprevidno so izvedli menjavo, Zimmer se je sam znašel pred vratarjem Anthonyjem Morronejem in ga še drugič premagal. Razmerje strelov v drugi tretjini je bilo 12:2 v korist Olimpije, a Avstrijci so obakrat streljali natančno.

Mora varovancev Mitje Šivica v igri z igralcem več se je nadaljevala tudi v tretji tretjini, ko so bili Ljubljančani celo zadovoljni, da niso prejeli gola. Dunajčani so namreč zadeli okvir vrat, je pa imel lepo priložnost za izenačenje Jaka Šturm, sam je zadrsal pred vratarja, vendar ga ni ugnal. Gosti so v nadaljevanju celo prevzeli pobudo, toda gola na eni ali drugi strani ni bilo do 59. minute. Takrat je številčno premoč končno izkoristil Miha Zajc, toda njegov ni zadostoval za točko, saj so Ljubljančani po doseženem golu spet izgubili zbranost, kar je s svojim tretjim golom kaznoval Zimmer. Šivic nato poskušal igrati brez vratarja, toda učinka ni bilo.

Izid, liga ICEHL, 14. krog:

SŽ Olimpija - Vienna Capitals 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Mehle 11., Kapel 28., Zajc 59.; Zimmer 12., 31., 59., Prokes 27.