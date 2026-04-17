SZS začela novo štiriletno obdobje: 'Naloga je, da nadgradimo uspehe'

Luka Steiner FOTO: Damjan Žibert

Izvršilni odbor sestavljajo predsednik SZS Luka Steiner ter predsedniki posameznih panog Janez Bijol (alpsko smučanje), Klemen Ferjančič (biatlon), Matevž Petek (deskanje na snegu), Roman Vidovič (smučanje prostega sloga), Tomaž Kunstelj (smučarski skoki in nordijska kombinacija), Uroš Kepic (tek na smučeh), Eva Uršej (telemark smučanje) in Roman Jakič (para smučanje). Ilko Štuhec so kot predstavnico športnic in športnikov potrdili že na prejšnji seji, predstavnik ZUTS pa bo imenovan po volitvah, ki bodo v mesecu maju.

Za podpredsednika so imenovali Benjamina Zagorca, za direktorja zveze pa Uroša Zupana. Potrdili so tudi vodje panog, to so za alpsko smučanje Aleš Rogelj, para smučanje Gal Jakič, tek na smučeh Ivan Hudač, Smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik ter Tomas Globočnik za biatlon.

Ilka Štuhec FOTO: Luka Kotnik

Kot so sporočili s SZS, se je izvršilni odbor seznanil tudi s poslovnimi rezultati za leto 2025. "Smučarska zveza Slovenije je v preteklem letu ustvarila približno 13,8 milijona evrov prihodkov, pri čemer je poslovanje zaključila stabilno in z uravnoteženim finančnim rezultatom. To predstavlja trdno osnovo za nadaljnji razvoj vseh panog v novem olimpijskem obdobju," so zapisali pri zvezi.

"Začenjamo novo olimpijsko obdobje z jasno vizijo in odgovornostjo do slovenskega smučanja. Naša naloga je, da nadgradimo dosežene uspehe, okrepimo podporo športnicam in športnikom ter še tesneje povežemo delo vseh panog, klubov in strokovnih ekip. Prepričan sem, da bomo s skupnim delom ustvarjali pogoje za nove vrhunske rezultate in navdihujoče zgodbe, ki bodo zaznamovale prihodnja leta," je povedal predsednik SZS Steiner.

Uroš Zupan FOTO: Damjan Žibert