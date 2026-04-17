Zimski športi

SZS začela novo štiriletno obdobje: 'Naloga je, da nadgradimo uspehe'

Ljubljana, 17. 04. 2026 07.39 pred 12 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
STA
Luka Steiner

Smučarska zveza Slovenije (SZS) je na konstitutivni seji izvršilnega odbora uradno začela mandatno obdobje 2026-2030. Pri tem je potrdila mandate članom in sestavila izvršilni odbor, ki se je seznanil tudi s poslovnimi rezultati.

Luka Steiner
Luka Steiner
FOTO: Damjan Žibert

Izvršilni odbor sestavljajo predsednik SZS Luka Steiner ter predsedniki posameznih panog Janez Bijol (alpsko smučanje), Klemen Ferjančič (biatlon), Matevž Petek (deskanje na snegu), Roman Vidovič (smučanje prostega sloga), Tomaž Kunstelj (smučarski skoki in nordijska kombinacija), Uroš Kepic (tek na smučeh), Eva Uršej (telemark smučanje) in Roman Jakič (para smučanje). Ilko Štuhec so kot predstavnico športnic in športnikov potrdili že na prejšnji seji, predstavnik ZUTS pa bo imenovan po volitvah, ki bodo v mesecu maju.

Ana Bucik Jogan ob koncu kariere: Sem zadovoljna in pomirjena

Za podpredsednika so imenovali Benjamina Zagorca, za direktorja zveze pa Uroša Zupana. Potrdili so tudi vodje panog, to so za alpsko smučanje Aleš Rogelj, para smučanje Gal Jakič, tek na smučeh Ivan Hudač, Smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik ter Tomas Globočnik za biatlon.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: Luka Kotnik

Kot so sporočili s SZS, se je izvršilni odbor seznanil tudi s poslovnimi rezultati za leto 2025. "Smučarska zveza Slovenije je v preteklem letu ustvarila približno 13,8 milijona evrov prihodkov, pri čemer je poslovanje zaključila stabilno in z uravnoteženim finančnim rezultatom. To predstavlja trdno osnovo za nadaljnji razvoj vseh panog v novem olimpijskem obdobju," so zapisali pri zvezi.

'Srečna bom, če bom lahko delala samo počepe ali vozila cestno kolo'

"Začenjamo novo olimpijsko obdobje z jasno vizijo in odgovornostjo do slovenskega smučanja. Naša naloga je, da nadgradimo dosežene uspehe, okrepimo podporo športnicam in športnikom ter še tesneje povežemo delo vseh panog, klubov in strokovnih ekip. Prepričan sem, da bomo s skupnim delom ustvarjali pogoje za nove vrhunske rezultate in navdihujoče zgodbe, ki bodo zaznamovale prihodnja leta," je povedal predsednik SZS Steiner.

Uroš Zupan
Uroš Zupan
FOTO: Damjan Žibert

Direktor SZS Uroš Zupan pa je dodal: "SZS ima trdne temelje, izjemne športnike in predano ekipo. V novem obdobju želimo te prednosti še nadgraditi z učinkovitim delovanjem, jasno organizacijo in podporo vsem panogam ter klubom. Naš cilj ostaja enoten: ustvariti optimalne pogoje za razvoj vrhunskega in mladinskega športa ter utrditi položaj Slovenije kot ene vodilnih zimskih športnih držav."

smučarski skoki steiner
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

katoro
17. 04. 2026 12.52
Ja res je kakšne uspehe pa so dosegli smučarji v zadnjih 10ih letih. Na SZS se samo redijo funkcionarji ki so nesposobni in brez vsake vizije.
kovanec
17. 04. 2026 08.43
Kakšne uspehe pa?
bibaleze
