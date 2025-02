Taja Bodlaj tretja na mladinskem svetovnem prvenstvu, Urban Šimnic četrti

OGLAS

Ingvild Synnoeve Midtskogen je v Lake Placidu na srednji skakalnici prepričljivo osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje za leto 2025. Skočila je 96 in 97 metrov, zbrala je 241,8 točk. Kar 32 točk je na drugem mestu zaostala njena rojakinja Ingrid Laate z 90 in 94 metri ter 209,8 točkami, bron pa je znova osvojila Taja Bodlaj, ki je skočila 91,5 in 89,5 metrov, zbrala pa je 200,2 točk.

Ingrid Laate, Ingvild Synnoeve Midtskogen in Taja Bodlaj FOTO: Sloski icon-expand

Na nehvaležnem četrtem mestu je končala branilka naslova iz Planice 2024, Tina Erzar z 89,5 in 90 metri ter 198,2 točkami. Na 12. mestu je končala Tinkara Komar s 86 in 88 metri ter 178,6 točkami, potem ko je zaradi težav z opremo, ki je v ZDA prišla šele včeraj zvečer, prve skoke v Lake Placidu naredila danes zjutraj. Lucija Jurgec je z 78 in 80 metri ter 152,3 točkami zaokrožila prvo dvajseterico uvrščenih. "Današnja tekma je bila kar napeta. Bile smo kar na kupu po prvi seriji, punce so poskakale res odlično. V drugi seriji so me malce pojedli živci in nisem skočila res dobro, a na koncu se je vseeno izšlo in sem obstala na 3. mestu. Žal zato, ker je Norvežanka za mano padla, upam pa, da je z njo vse v redu. Žal se je tako izšlo. Seveda pa sem svojega rezultata zelo vesela," je po vnovični bronasti medalji na mladinskem SP povedala Bodlajeva.

Taja Bodlaj se počasi prebija v člansko reprezentanco v smučarskih skokih FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Urban Šimnic tik pod odrom za zmagovalce V moški konkurenci v Lake Placidu se je izmed Slovencev najbolje odrezal Urban Šimnic, ki je zasedel odlično 4. mesto, njegov uspeh pa je s šestim mestom dopolnil Žiga Jančar. Naslov prvaka iz Planice pa je ubranil Stephan Embacher. Avstrijec je skočil 95,5 in 96 metrov, zbral pa je 258,1 točk. Le 0,4 točke je na drugem mestu zaostal domačin, Američan Tate Frantz s 95,5 in 98,5 metri in 257,7 točkami, Avstrija pa se je po zaslugi Simona Steinbergerja veselila še brona, skočil je 95 in 97 metrov, zbral je 255,3 točk. Odlična sta bila tudi naša mlada upa. Šimnic je končal na izvrstnem 4. mestu s 94 in 95 metri ter 245,1 točkami, šesti je bil Jančar s 93,5 in 94 metri ter 241,3 točkami. Enej Faletič je s 87,5 in 84 metri ter 197,2 točkami končal na 26. mestu, brez finalne serije je na 47. mestu žal ostal Nik Bergant Smerajc.

Urban Šimnic in Žiga Jančar FOTO: Sloski icon-expand