Vegas in Tampa korak pred drugim krogom končnice

Rus Nikita Kučerov je na Floridi sodeloval pri štirih uspešnih akcijah Tampe, dosegel je gol in tri podaj, preden je zaradi poškodbe levega kolena sicer sam zapustil ledeno ploskev sredi zadnje tretjine. Po operaciji kolka 29. decembra lani ni veliko igral, je pa v tej končnici doslej dosegel devet točk s tremi goli in šestimi podajami. V ekipi upajo, da bo napadalec nared za naslednje boje, to je dejal tudi Alex Killorn, ki je dosegel dva gola in podajo. Tri točke je zbral tudi Auston Matthews z golom in podajama za Toronto. Ta je igral brez kapetana Johna Tavaresa, ki je na prvi tekmi končnice dobil pretres možganov in si poškodoval tudi koleno ter še ni jasno, kdaj bo lahko vnovič pomagal soigralcem.

Vratar Vegasa Marc-Andre Fleuryje zaustavil vseh 35 strelov tekmecev in je v tej seriji po 116 strelih hokejistov Minnesote dobil le štiri gole. Dva je tokrat za podprvake NHL leta 2018 dosegel Nicolas Roy,Mark Stone pa je zadel z igralcem manj na ledu. Ruski vratarIlija Sorokin je ubranil 29 poskusov igralcev Pittsburgha. Novinca v ligi je na njegovi drugi tekmi v končnicah Stanleyjevega pokala dve minuti in pol pred koncem premagal le Zach Aston-Reese. Dve točki je z golom in podajo na drugi strani zabeležilOliver Wahlstrom.

Izidi, končnica, 1. krog:

- centralna skupina:

Tampa Bay Lightning- Florida Panthers 6:2

- Tampa Bay vodi s 3:1 v zmagah;

- vzhodna skupina:

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 4:1

- izid v zmagah izenačen na 2:2;

- severna skupina:

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 5:1

- izid v zmagah izenačen na 1:1;

- zahodna skupina:

Minnesota Wild -Vegas Golden Knights 0:4

- Vegas vodi s 3:1 v zmagah;