Finalisti minule sezone Tampa Bay Lightning do prve zmage v novi sezoni

Domačini so sicer povedli, ko je zadel Johnny Gaudreau na svojem domačem debiju za Columbus. Tampa je nato v razmaku dobre minute zadela dvakrat. Najprej je izid poravnal Corey Perry , za vodstvo pa je zadel Steven Stamkos . Le nekaj trenutkov kasneje je Gustav Nyquist zabil za novo izenačenje, a na prvi odmor so s prednostjo odšli gostje iz Floride, ko je za 3:2 natančno meril Ross Colton . V drugi in tretji tretjini so hokejisti Tampe dosegli še po en gol in na koncu brez večjih težav vpisali prvo zmago v sezoni.

Detroit Red Wings so na domačem ledu s 3:0 premagali Montreal Canadiens. Prva in druga tretjina sta se končali brez zadetkov. V zadnji pa so tri gole dosegli domačini in na svoji prvi tekmi letošnje sezone prišli do zmage. Doma so slavili tudi Winnipeg Jets, ki so premagali New York Rangers s 4:1. Pri Winnipegu se je najbolje izkazal vratar Connor Hellebuyck, ki je zbral 40 obramb, Mark Scheifele pa je prispeval dva zadetka. Tudi Winnipeg je tako na svoji prvi tekmi sezone zabeležil zmago.

Na gostovanju so do svoje druge letošnje zmage prišli hokejisti Carolina Hurricanes. Z 2:1 so premagali San Jose Sharks, ki po treh tekmah še vedno išče prvo zmago v sezoni. Domačini so po prvi tretjini sicer vodili z 1:0, a je ob koncu druge Carolina izenačila. Za končno zmago orkanov pa je dve minuti pred koncem zadel Sebastian Aho.

