Kučerov režiser zmage Tampe proti Columbusu

Za Dallas, ki je vodilni v zahodni konferenci, je v New Yorku odločilni kazenski strel dosegel Jason Robertson. Ta je zadel tudi v rednem delu igre. New Jersey je v gosteh premagal Carolino s 5:3, Dawson Mercer je bil igralec tekme z dvema goloma in podajo. Največ zadetkov so gledalci videli na tekmi Detroit Red Wings - Winnipeg Jets, ki so jo prvi dobili s 7:5. Moritz Seider je prispeval štiri podaje za zmagovalce.

Še šesto zmago v letu 2023 so dosegli hokejisti Seattla. Tokrat so v gosteh ugnali Buffalo s 4:3. Z enakim izidom, le da po kazenskih strelih, so New York Rangersi premagali Minnesoto Wild, St. Louis Blues pa po podaljšku Calgary Flames, pri čemer je Jordan Kyrou prispeval gol in dve podaji. Dvakrat je bil ponoči izid 5:4. Pittsburgh Penguinsi so s tem rezultatom premagali Vancouver Canuckse, Jevgenij Malkin je za zmagovalce dosegel dva gola in dve podaji, trikratni prvaki lige Colorado Avalanche (nazadnje 2021/22) pa so s tem izidom izgubili proti Florida Panthersom, pri katerih je Matthew Tkachuk dosegel dva gola.

Tampa Bay Lightning je Columbus Blue Jacketse ugnala s 6:3, Nikita Kučerov je bilo prvo ime tekme s po dvema goloma in podajama. Arizona Coyotesi pa so doma izgubili proti San Jose Sharksom z 2:4.

Los Angeles Anžeta Kopitarja bo znova na delu v noči na četrtek, ko bo gostil San Jose.

Izidi:

Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 6:3

New York Rangers - Minnesota Wild 4:3 (kazenski streli)

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 3:5

Buffalo Sabres - Seattle Kraken 3:4

Pittsburgh Penguins - Vancouver Canucks 5:4

Detroit Red Wings - Winnipeg Jets 7:5

New York Islanders - Dallas Stars 1:2 (kazenski streli)

St. Louis Blues - Calgary Flames 4:3 (podaljšek)

Arizona Coyotes - San Jose Sharks 2:4

Colorado Avalanche - Florida Panthers 4:5