Tampa Bay po zmagi v Detroitu na drugo mesto v centralni skupini

V hokejski ligi NHL je bila na sporedu le ena tekma. Na njej je Tampa Bay v Detroitu slavila z 2:1, po zmagi pa se je prebila na drugo mesto v centralni skupini. V Little Caesars Areni v Detroitu je Blake Coleman za floridsko ekipo dosegel gol in podajo, drugi zadetek pa je prispeval Rus Mihail Sergačev. Za rdeča krila je edini gol zabil Čeh Filip Zadina. V ligi NHL so si nastop v končnici že zagotovili Carolina, Tampa Bay, Florida, Vegas, Colorado, Minnesota, Toronto, Pittsburgh, Washington in New York Islanders.

icon-expand Nikita Kučerov FOTO: AP Kralji iz Los Angelesa, kjer od leta 2006 igra Slovenec Anže Kopitar, so v skupini skupina Honda West na sedmem mestu in daleč od izločilnih tekem. Ekipa iz mesta angelov bo naslednjo tekmo igrala v noči na torek, ko se bo v gosteh pomerila z Arizono. Izidi:

Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 1:2 icon-expand