Tampa hiti proti finalu

Najboljša ekipa vzhoda se bo v velikem finalu NHL za Stanleyjev pokal pomerila z najboljšo ekipo zahoda. O letošnjem lastniku prestižne lovorike bo prav tako odločil finalni obračun na štiri zmage. Po prvi tretjini brez zadetkov so otočani povedli v 32. minuti z zadetkom Brocka Nelsona. To je bil tudi edini zadetek za New York Islanders na četrti tekmi finala vzhodne konference. Vodstvo otočanov je bilo sila kratko. Že 15 sekund kasneje je Blake Coleman zadel za izenačenje. V isti minuti, v razmaku 12 sekund, pa je nato za vodstvo z 2:1 povišal Ondrej Palat. V zadnji tretjini sta delo dokončala še Brayden Point inPatrick Maroon. Vratar TampeAndrej Vasilevskijni pokazal nobenega usmiljenja do nasprotne ekipe. S 26 obrambami je povsem onemogočil napad New Yorka. "Odigrali smo popolno tekmo. Tekmeci so pritiskali, a nam je uspleo za njihovo obrambo potisniti veliko ploščkov in naši napadalci so odigrali prave igre," je povedal napadalec strel Coleman.

Peta tekma konferenčnega finala bo v noči s torka na sredo.



Izid, končnica:

- finale vzhodne konference:

New York Islanders -Tampa Bay Lightning 1:4

(Tampa vodi s 3:1 v zmagah)