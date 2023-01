Tampa po dvanajsti zaporedni domači zmagi do klubskega rekorda

Tampa, podprvakinja lige in prvakinja leta 2021 in 2020, je dosegla klubski rekord po dvanajsti zaporedni domači zmagi. Nick Perbix je imel tri podaje, vratarja Andreja Vasilevskija , ki je zaustavil 26 strelov kraljev, pa sta premagala le Jaret Anderson-Dolan in Phillip Danault , čuvaj mreže gostov Jonathan Quick je imel 20 obramb. " Naredili smo tri, štiri napake v obrambi v uvodni tretjini in plošček je potem končal v naši mreži. Napake se sicer dogajajo, ampak tokrat so jih tekemci temeljito izkoristili ," je dejal trener gostov Todd McLellan . Kralji so že v prvi tretjini prejeli tri zadetke. Brayden Point je prvega dosegel v začetku šeste minute, ko mu je za golom lepo podal Nikita Kučerov . Pierre-Edouard Bellemare je povišal vodstvo minuto in 19 sekund pozneje. Sredi prve tretjine je na 1:2 znižal Anderson-Dolan.

Dobre štiri minute pred koncem pa je tretji zadetek za domače prispeval Corey Perry , ko se je plošček do njega odbil od obrambnega igralca kraljev Matta Roya . Ross Colton je povišal prednost na 4:1 v 16. minuti druge tretjine, v začetku zadnje minute tega dela igre pa je znižal Danault, ko je poslal plošček proti golu in se je odbil v gol od palice obrambnega igralca Tampe Iana Cola . Victor Hedman je končni izid postavil z edinim golom v zadnjem delu, uspešen je bil slabe štiri minut pred koncem. Med podajalce se je vpisal Steven Stamkos , ki je tako vsaj točko dosegel na enajstih tekmah zapored, v tem času je zbral sedem golov in osem asistenc.

Kings so dobili prve tri tekme v seriji petih gostovanj, niz se bo končal v noči na sredo po slovenskem času v Carolini proti Hurricanes. Med omenjenimi zmagami je bila tudi petkova v Sunrisu proti Floridi. Ta je ponoči zmagala. Sam Reinhart je namreč zadel po 17 sekundah podaljška, Aleksander Barkov pa je izenačil tri sekunde pred koncem rednega dela za zmago Panthers s 4:3 proti Boston Bruins, vodilni ekipi na lestvici celotne lige. Igralci Bostona so verjetno že okušali slast zmage, ko je David Pastrnak 49 sekund pred zaključkom tretje tretjine dosegel gol za 3:2. Los Angeles je s prvega nazadoval na tretje mesto pacifiške skupine. Prehitela sta ga Seattle Kraken in Vegas Golden Knights, med ekipami pa je točka razlike.

Igralci iz Las Vegasa so se namučili, da so zabili en gol vratarju New York Islanders Semjonu Varlamovu, ki je zaustavil ostalih 44 strelov, zato so otočani zmagali z 2:1 po podaljšku, ki ga je 32 sekund pred koncem dodatka odločil Matthew Barzal. Kraken so Columbus Blue Jackets doma ugnali s 3:1. Colorado Avalanche, branilci naslova, so premagali St. Louis Blues s 4:2. Omeniti velja še zmago Edmonton Oilers s 7:3 proti Chicago Blackhawks. Connor McDavid je dosegel gol in dve podaji ter na 50. tekmi sezone presegel mejo 50 podaj. Zdaj ima na vrhu lestvice strelcev 41 golov in 51 asistenc. Kar pet točk (2 gola, 3 podaje) pa je za San Jose Sharks ob zmagi s 6:4 proti Pittsburgh Penguins dosegel Logan Couture.

Izidi:

Colorado Avalanche - St. Louis Blues 4:2

Florida Panthers - Boston Bruins 4:3 (podaljšek)

Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers 0:4

Tampa Bay Lightning - Los Angeles Kings 5:2

(Anže Kopitar en strel v 21:01 min. za Los Angeles)

Ottawa Senators - Montreal Canadiens 5:0

Pittsburgh Penguins - San Jose Sharks 4:6

New York Islanders - Vegas Golden Knights 2:1 (podaljšek)

Minnesota Wild - Buffalo Sabres 3:2 (kazenski streli)

Seattle Kraken - Columbus Blue Jackets 3:1

Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 7:3

Anaheim Ducks - Arizona Coyotes 2:1 (podaljšek)