Zimski športi

Vodilna Tampa do prepričljive zmage v Dallasu

Dallas, 19. 01. 2026 08.10

Avtor:
STA
Tampa Bay Lightning

Vodilna zasedba vzhodne konference v severnoameriški ligi NHL Tampa Bay Lightning je v Dallasu prepričljivo zmagala s 4:1. Detroit Red Wings so šele v podaljšku ukanili Ottawo Senators s 4:3, medtem ko so bili Edmonton Oilers zanesljivo boljši od St. Louis Blues s 5:0.



Floridska zasedba je v Teksasu prikazala zelo dobro predstavo ter dosegla 13. zmago v nizu. S kolektivno igro je povsem razorožila gostitelje, v American Airlines Centru pa so se najbolj izkazali Jake Guentzel in Dominic James z golom in podajo ter vratar Andrej Vasilevski z 19 obrambami.

Tampa je na vrhu razpredelnice v vzhodni konferenci, po 64 točk pa sta zbrala tudi Carolina in Detroit. Slednji je na kolena položil Ottawo, odločilen gol za zmago pa je v prvi minuti sodnikovega podaljška dosegel Alex DeBrincat.



Naftarji iz Edmontona niso imeli nobenih težav proti tekmecem iz St. Louisa. Ryan Nugent-Hopkins je odigral svojo 1000. tekmo v najmočnejši hokejski ligi na svetu, na ledeni ploskvi pa sta bila najbolj razpoložena Zach Hyman z dvema goloma in podajo ter vratar Connor Ingram, ki je zaustavil 27 strelov.

Los Angeles Kings bodo naslednjo tekmo igrali v noči na sredo, ko bodo gostili New York Rangers. Slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja zaradi poškodbe na zadnjih tekmah ni bilo v kadru kalifornijske zasedbe, ki je trenutno na desetem mestu v zahodni konferenci.

Anže Kopitar
Anže Kopitar
FOTO: AP

Izidi lige NHL, 19. januar:

Dallas Stars - Tampa Bay Lightning 1:4

Detroit Red Wings - Ottawa Senators 4:3 - podaljšek

Edmonton Oilers - St. Louis Blues 5:0



liga nhl tampa bay red wings

Pance: Brez borb, pretepov in zbijanja ni pravega rivalstva

