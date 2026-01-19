Vodilna Tampa do prepričljive zmage v Dallasu

Floridska zasedba je v Teksasu prikazala zelo dobro predstavo ter dosegla 13. zmago v nizu. S kolektivno igro je povsem razorožila gostitelje, v American Airlines Centru pa so se najbolj izkazali Jake Guentzel in Dominic James z golom in podajo ter vratar Andrej Vasilevski z 19 obrambami.
Tampa je na vrhu razpredelnice v vzhodni konferenci, po 64 točk pa sta zbrala tudi Carolina in Detroit. Slednji je na kolena položil Ottawo, odločilen gol za zmago pa je v prvi minuti sodnikovega podaljška dosegel Alex DeBrincat.
Naftarji iz Edmontona niso imeli nobenih težav proti tekmecem iz St. Louisa. Ryan Nugent-Hopkins je odigral svojo 1000. tekmo v najmočnejši hokejski ligi na svetu, na ledeni ploskvi pa sta bila najbolj razpoložena Zach Hyman z dvema goloma in podajo ter vratar Connor Ingram, ki je zaustavil 27 strelov.
Los Angeles Kings bodo naslednjo tekmo igrali v noči na sredo, ko bodo gostili New York Rangers. Slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja zaradi poškodbe na zadnjih tekmah ni bilo v kadru kalifornijske zasedbe, ki je trenutno na desetem mestu v zahodni konferenci.
Izidi lige NHL, 19. januar:
Dallas Stars - Tampa Bay Lightning 1:4
Detroit Red Wings - Ottawa Senators 4:3 - podaljšek
Edmonton Oilers - St. Louis Blues 5:0
