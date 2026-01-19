Vodilna Tampa do prepričljive zmage v Dallasu

Floridska zasedba je v Teksasu prikazala zelo dobro predstavo ter dosegla 13. zmago v nizu. S kolektivno igro je povsem razorožila gostitelje, v American Airlines Centru pa so se najbolj izkazali Jake Guentzel in Dominic James z golom in podajo ter vratar Andrej Vasilevski z 19 obrambami.

Tampa je na vrhu razpredelnice v vzhodni konferenci, po 64 točk pa sta zbrala tudi Carolina in Detroit. Slednji je na kolena položil Ottawo, odločilen gol za zmago pa je v prvi minuti sodnikovega podaljška dosegel Alex DeBrincat.