Tampa v zadnji tretjini strla odpor Los Angelesa

Potem ko je bilo razmerje moči po dveh tretjinah izenačeno (3:3), je zadnja v celoti pripadla gostom, ki so prišli do četrte zaporedne zmage. Pri gostih se je z dvema goloma in podajo najbolj izkazal Victor Hedman, Nikita Kučerov je k zmagi dodal po gol in podajo. Poleg Kučerova sta po en zadetek in podajo prispevala še Steven Stamkos in Mathieu Joseph, vratar Andrej Vasilevskij pa je zbral 32 obramb. Tampa je z zmago potrdila vodilni položaj lige, ki si ga deli s Florido; obe ekipi imata v atlantski skupini po 57 točk, kar je najboljši izkupiček v ligi. Naslednja tekma kralje čaka v petek, ko v goste prihaja Colorado Avalanche, vodilna ekipa centralne skupine.

Kar tri tekme je vodstvo lige zaradi koronskih okužb preložilo. Dvoboji New York Islanders - Columbus Blue Jackets, Philadelphia Flyers - Detroit Red Wings in Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks so odpadli. Hokejisti Washington Capitals so po preobratu - po manj kot treh minutah igre so zaostajali že za dva gola - in podaljšku s 4:3 premagali Winnipeg Jets. Pred tem so to sezono izgubili vseh sedem podaljšanih iger.

Ruski superzvezdnik Aleks Ovečkin pa je s svojim 27. golom v sezoni (v karieri jih je dosegel že 757) postal prvi strelec lige NHL. Odločilni zadetek na tekmi je sicer po podaji Jevgenija Kuznjecova dosegel Tom Wilson. Do odmevnega skalpa so prišli Calgary Flames, ki so v domači dvorani kar s 5:1 premagali vodilno ekipo lige, Florida Panthers. Dva zadetka je dosegel Sean Monahan, svojega prvega v sezoni je dodal Rasmus Andersson, med strelce pa sta se za domačo ekipo vpisala še Matthew Tkachuk in Blake Coleman. Johnny Gaudreau se je izkazal s štirimi podajami, vratar Jacob Markstrom pa je zaustavil 28 strelov.

Calgary je s tem prekinil niz štirih zaporednih porazov in prvič po 29. novembru zmagal na domačem ledu.

Izidi:

Los Angeles Kings – Tampa Bay Lightning 4:6

(Anže Kopitar: 6 strelov na gol v 22:10 minute za LA.)

Philadelphia Flyers – New York Islanders 3:4 (kazenski streli)

Boston Bruins – Carolina Hurricanes 1:7

Ottawa Senators – Buffalo Sabres 1:3

Washington Capitals – Winnipeg Jets 4:3 (podaljšek)

Nashville Predators – Vancouver Canucks 1:3

Dallas Stars – Montreal Canadiens 3:5

Calgary Flames – Florida Panthers 5:1