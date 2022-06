Tampa z zadetkom v zadnji minuti ostaja 'živa'

Dvakratni zaporedni zmagovalci Stanleyjevega pokala so se na domačem ledu po polovici druge tretjine znašli v nezavidljivem položaju po dveh zadetkih gostov. Potem ko sta v prvem delu mreži mirovali, sta v drugi za goste zadela Mika Zibanejad v 28. in Chris Kreider s hokejistom več na ledu v 30. minuti. To je bil skupno že Kreiderjev 34. zadetek v končnici za Rangers, s čimer je izenačil rekord Roda Gilberta. Tampa se je hitro pobrala in vsega 66 sekund kasneje znižala izid na 1:2, ko je bil prav tako ob številčni premoči natančen Nikita Kučerov. Tudi na začetku zadnje tretjine so domači zadeli s hokejistom več na ledu prek kapetana Stevena Stamkosa. Pritisk domačih je v zadnji tretjini (18:6 v strelih na gol) obrodil sadove slabo minuto pred koncem, ko je lepo podajo Kučerova izkoristil Ondrej Palat za znižanje v seriji na 1:2 v zmagah.