Tande: Padec? Nič se ne spomnim. Verjetno je tako še najbolje

Daniel Andre Tande je 13. aprila zapustil bolnišnico v Oslu – iz Slovenije se je v domovino vrnil v začetku aprila, potem ko je po padcu pred tekmo v poletih teden dni preživel v ljubljanskem kliničnem centru. "Padec? Nič se ne spomnim. Verjetno je tako še najbolje," je domačim medijem razlagal odlični skakalec. Na Norveškem so Tandeju operirali zlomljeno ključnico, utrpel je tudi poškodbe pljučnega krila. S helikopterjem so ga po grozljivem padcu 25. marca odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je naslednje tri dni ostal v umetni komi. Slovenski zdravniki so ga 31. marca z intenzivne nege premestili na travmatološki oddelek, v domovino pa se je vrnil 2. aprila. Zdravniki so ugotovili tudi štiri notranje možganske krvavitve. "Če bi bile večje, bi se lahko zbudil kot povsem druga oseba," je srečno okoliščino navedel Tande. Kljub temu padcu pa načrtuje nastope v prihodnosti. Smučarska zveza ga je vključila v ekipo za naslednjo sezono. Tande je znova začel trenirati in upa, da bo prvi skok opravil julija.